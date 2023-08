Jalgaon Crime : भडगाव तहसीलदारांच्या सांगण्यानुसार गौणखनिज वाहतुकीचे ट्रॅक्टर थांबविणाऱ्या पत्रकाराला चिरडण्याचा प्रयत्न होतो. १ जूनला घडलेल्या या गंभीर घटनेची ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमात दस्तुरखुद्द तत्कालीन जिल्हाधिकारी अमन मित्तल दखल घेतात.

तहसीलदारांसह पोलिस निरीक्षकांना खडेबोल सुनावत कारवाईचे आदेश देतात. त्यात पोलिस अधीक्षकांनी गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना पोलिस निरीक्षकांना दिल्या असताना, तक्रारदारावर दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत एक महिना टंगळमंगळ केली जाते.

अखेर या प्रकरणी मंगळवारी (ता. १) पत्रकार शकील शेख बाबू यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांवर दरोड्याचा गुन्हा दाखल होतो. (District Magistrate SP instructions are not followed by police officer in jalgaon news)

...असा आहे हा प्रकार

पत्रकार शकील शेख बाबू (वय ५३) यांच्या एचपी सेल पेट्रोलपंपाच्या भिंतीला लागूनच भडगाव-चाळीसगाव रोडवर गौणखनिज माफियांचा बेकायदेशीर अड्डा आहे. त्याबाबत वर्षभरापासून तक्रारी होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी एक ट्रॅक्टर तेथे आले.

तहसीलदार मुकेश हिवाळे यांना बेकायदेशीर गौणखनिज वाहतुकीबाबत कळविल्यानंतर त्यांनी तत्काळ ‘ते ट्रॅक्टर (एमएच १९, ई ९३०) थांबवा, मी तहसील कार्यालयातून स्टाफ पाठवतो’, असे सांगितले. मात्र, तत्पूर्वीच सुसाट ट्रॅक्टर राजू शेख यांच्या अंगावर आणून चिरडण्याचा प्रयत्न झाला.

पत्रकार गंभीर जखमी

ट्रॅक्टर अडवतो म्हणून ट्रॅक्टरमालक व इतरांनी पत्रकारावर हल्ला चढविला. भय्या राजपूत व बशीर शेख यांनी मध्यस्थी करून जखमी पत्रकार राजू शेख यास ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. उपचार घेतल्यानंतर पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यास गेल्यावर पोलिस निरीक्षकांनी थेट गुन्हा दाखल न करता तक्रारी अर्ज घेत गंभीर गुन्ह्याची बोळवण केली.

जिल्‍हाधिकाऱ्यांनी खडसावले

तत्कालीन जिल्‍हाधिकारी अमन मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘शासन आपल्या दारी’ अंतर्गत झालेल्या बैठकीत हा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यांनी प्रकरण समजून घेत तहसीलदार मुकेश हिवाळे यांची खरडपट्टी काढून तत्काळ कारवाई करून १५ दिवसांत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पाटील यांनाही गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना श्री. मित्तल यांनी दिल्या होत्या. दरम्यान, श्री. मित्तल यांची बदली झाल्याने ३१ जुलैअखेरपर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.

एसपींच्या सूचनांना तिलांजली

महिना उलटूनही कारवाई होत नसल्याने अखेर तक्रारदाराने थेट पोलिस अधीक्षकांची भेट घेतली. २९ जुलैला पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांनी संबंधित पोलिस निरीक्षकांना कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. भडगाव पोलिसांनी हे प्रकरण आपसातील असून, भाऊबंदकीचा वाद असल्याचा बनाव करून टाळाटाळ केली होती.

पत्रकारावर दरोड्याचा गुन्हा!

महिनाभरापासून पोलिस निरीक्षक दररोज दोन्ही पक्षांना बोलावून तक्रारदार (जखमी पत्रकाराला) तुझ्यावर दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत धमकावून वेळ मारून नेत होते. अखेर सर्वप्रयत्न संपल्यानंतर नाइलाजास्तव त्यांना पत्रकार शकील शेख बाबू यांची तक्रार घेतली व प्रतिस्पर्धी गटाला बोलावून त्यांची फिर्याद घेऊन पत्रकारावर दरोड्याचा गुन्हा नोंदविला.

पत्रकार शकील शेख बाबू यांच्या तक्रारीवरून वसीम खान मुन्सफ खान, मुन्सफ खान ईसा खान, कादीरखान हाजी जोरावर खान, फैजान खान मुन्शफखान, रशीद खान बाबू खान यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

गौणखनिज विक्रेत्याची तक्रार

मुन्सफ खान इसार खान याच्या तक्रारीवरून पत्रकार शेख शकील, शेख नविद, शेख शफीक, शेख बशीर, शेख लतीफ शेख बशीर यांच्याविरुद्ध दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. दोन्ही गुन्ह्यांचे तपासाधिकारी उपनिरीक्षक शेखर डोमाळे यांच्याशी संपर्क केला असता, सुरवातीला त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. नंतर त्यांनी वरिष्ठांशी बोला, असे सांगत माहिती देण्यास नकार दिला, तर निरीक्षक राजेंद्र पाटील यांनी रिप्लायच दिला नाही.