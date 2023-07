Jalgaon Sharad Pawar : जिल्ह्यातील ‘राष्ट्रवादी’ शरद पवारासोबतच! : ॲड. रवींद्र पाटील

Jalgaon Sharad Pawar : जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्व नेते व कार्यकर्ते शरद पवार यांच्यासोबत आहेत. शरद पवार यांच्यासाठी संघर्ष करायची सर्वांची तयारी आहे, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पाटील यांनी मंगळवारी (ता. ४) दिली.

आकाशवाणी चौकातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, महानगराध्यक्ष अशोक लाडवंजारी, सहकार आघाडीचे अध्यक्ष वाल्मीक पाटील, महिला आघाडीच्या महानगराध्यक्ष मंगला पाटील, प्रतिभा शिरसाट, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. (District President Adv Ravindra Patil statement about All leaders and workers of NCP in district are with Sharad Pawar jalgaon news)

जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पाटील म्हणाले, की राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून अजित पवार काही आमदारांसह बाहेर पडले आहेत. त्यांनी भारतीय जनता पक्षासोबत सत्तेत शपथ घेतली आहे. त्यामुळे पक्षात फूट पडली आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील एकमेव आमदार अनिल पाटील अजित पवार यांच्यासोबत गेले आहेत. मात्र, जळगाव जिल्ह्यातील पक्षाचे सर्व नेते शरद पवार यांच्यासोबत आहेत. आमदार एकनाथराव खडसे मुंबईत प्रदेशाध्यक्षांसोबत आहेत.

डॉ. सतीश पाटील, अरुणभाई गुजराथी, संतोष चौधरी, राजीव देशमुख, दिलीप वाघ यांच्यासह सर्व नेत्यांनी आपण शरद पवार यांच्यासोबतच असल्याचे सांगितले आहे. शरद पवार यांच्यासाठी जो संघर्ष करावा लागेल, त्याच्यासाठीही आमची तयारी असल्याचे सर्वांनी सांगितले आहे.

पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, माजी आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्यांची मुंबईत बुधवारी (ता. ५) बैठक होणार आहे. या बैठकीस सर्व उपस्थित राहणार असल्याचेही ॲड. पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री पाटलाविरुद्ध लढणार : देवकर

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते माजी मंत्री गुलाबराव देवकर म्हणाले, की आपण पक्षाचे नेते शरद पवार यांच्यासोबतच आहोत. कार्यकर्त्यांनीही हेच मत व्यक्त केले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपण मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याविरुद्ध लढणार आहोत.

...तर मंत्री अनिल पाटलांचे स्वागत

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून अजित पवार यांच्यासमवेत गेलेले जिल्ह्यातील एकमेव आमदार अनिल पाटील मंत्री झाले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात आल्यानंतर ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कार्यालयात आल्यास स्वागत करणार काय? या प्रश्‍नाला उत्तर देताना जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पाटील म्हणाले, की जो घरी येईल, त्यांचे स्वागत करण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे पक्ष कार्यालयात आल्यास त्यांचे स्वागत करण्यात येईल.