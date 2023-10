Jalgaon News : डॉ. हेडगेवारनगर ग्रामपंचायतीला मिळणार पहिल्या महिला सरपंच

Jalgaon News : शहरालगत नव्याने स्थापन झालेल्या डॉ. हेडगेवारनगर ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सरपंच होण्याचा मान अनुसूचित जमाती (एसटी) महिलेकडे जाणार आहे.

या साठी सरपंचपदासाठीची आरक्षण सोडत गुरुवारी तहसील कार्यालयात पार पडली. या वेळी सरपंचपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती महिलेसाठी राखीव निघाले. (Dr Hedgewar Nagar Gram Panchayat will get its first woman Sarpanch jalgaon news)

धरणगाव नगरपालिका हद्दीत समाविष्ट नसलेल्या क्षेत्रासाठी हेडगेवार नगर या नावाने स्वतंत्र महसूली गाव स्थापन करण्यात आल्याने राजपत्र जुलै २०२२ मध्ये प्रसिद्ध झाले होते.

मागील काही दिवसांपासून निवडणुकीची तयारी सुरू होती. मतदार यादीपासून तर प्रभागाचे आरक्षणची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती.

त्यानुसार गुरुवारी तहसील कार्यालयात सरपंचपदाची आरक्षण सोडत होती. तहसीलदार महेंद्र सूर्यवंशी यांनी आरक्षणाच्या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली आणि आरक्षणासाठी दोन चिठ्ठ्या टाकून लहान मुलाच्या हस्ते सरपंचपदाची सोडत काढण्यात आली.

यावेळी अनेक नागरिक उपस्थित होते. सर्वांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानुसार सरपंचपद हे अनुसूचित जमाती(एसटी) महिलेसाठी राखीव निघाले आहे. सरपंचपद एसटी राखीव निघाल्यामुळे अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.