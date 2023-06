Jalgaon News : डॉ. पाटील रुग्णालयाच्या ‘हृदयालया’ तून महिलेस जीवदान

Jalgaon News : एका ४१ वर्षीय महिला रुग्णाला तीव्र हृदयविकारचा झटका आल्यानंतर डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रुग्णालयात तज्ज्ञांद्वारे तातडीने ‘टेम्पररी पेसमेकर एन्जीओप्लास्टी करण्यात आली. अनेक खासगी हॉस्पिटलने नाकारल्यानंतर महिला रुग्णाला ‘हृदयालया’तून जीवनदान मिळाले.

वटपौर्णिमेच्या उपवासानंतर प्रकृती बिघडलेल्या ४१ वर्षीय महिला रुग्णावर जळगाव शहरातील खासगी इस्पितळात उपचार झाले. रुग्णाला मधुमेह व उच्च रक्तदाबाचीही समस्या होती. पाठीतून कळ येत हृदयविकारचा झटका येताच रुग्णाची शुद्ध हरपली. (Dr. Patil Hospital Life to women from the hrudayalaya Temporary pacemaker angioplasty on women Jalgaon News)

खासगी इस्पितळाने डॉ. उल्हास पाटील कार्डियाक सेंटरमध्ये घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. क्षणाचाही विलंब न करता रुग्णाला तातडीने व्हेंटिलेटर लावून थेट कॅथलॅबमध्ये घेण्यात आले. हृदयाचे ठोके २५ ते ३० इतके कमी झाले होते.

डीएम कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. वैभव पाटील व डॉ. सुमित शेजोळ यांनी रुग्णाला ऑपरेट करत हृदयाचे ठोके वाढण्यासाठी टेम्पररी पेसमेकर टाकला. त्यानंतर लगेचच हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या उजव्या बाजूकडील मुख्य रक्तवाहिन्या १०० टक्के बंद असल्याने एन्जीओप्लास्टीही करण्यात आली.

रुग्णाला मधुमेह असल्याने त्याचे प्रमाण वाढले व केस क्रिटिकल झाली असताना, तज्ज्ञांनी शर्तीचे प्रयत्न करून या महिलेस जीवदान दिले. महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेंतर्गत रुग्णावर उपचार झाले असून, पाचव्याच दिवशी डिस्चार्ज देण्यात आला.

