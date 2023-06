Jalgaon News : डॉ. तुषार पाटील ठरले Comrade Marathon Runner

Jalgaon News : येथील प्रसिद्ध अस्थिरोग तज्ज्ञ डॉ. तुषार पाटील यांनी जगातील सर्वात जुनी व अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जाणारी 'कॉम्रेड मॅरेथॉन रन' निर्धारित वेळेत पूर्ण केली. ही मॅरेथॉन पूर्ण करणारे ते पहिलेच भुसावळकर ठरले.

या आधी जिल्ह्यातील जळगावच्या धावपटूंनी ही मॅरेथॉन पूर्ण केली आहे. मागील वर्षी केवळ दोन मिनिटे कमी पडल्याने डॉ. तुषार पाटील अपात्र ठरले होते. (Dr. Tushar Patil becomes Comrade Marathon Runner Bhusawal honor of first 87.7 km distance completed in South Africa within stipulated time Jalgaon News)

नियमितपणे विविध ठिकाणच्या मॅरेथॉनमध्ये भाग घेणाऱ्या धावपटूंचे आयुष्यात किमान एकदा तरी दक्षिण आफ्रिकेतील कॉम्रेड मॅरेथॉन पूर्ण करण्याचे स्वप्न असते. कारण नेहमीच्या पूर्ण मॅरेथॉन ४० ते ४२ किलोमीटरच्या असतात तर ही मॅरेथॉन ८५ ते ९० किलोमीटर अंतराची व अतिशय कठीण चढ-उताराची असते.

ती पूर्ण करण्याचे स्वप्न डॉ. तुषार पाटील यांनी पाहिले होते. गेल्या वर्षी ते सहभागी देखील झाले. मात्र फिनीश रेषेपर्यंत पोहचायला केवळ दोन मिनिटे कमी पडल्याने ते अपात्र ठरले. तरीही नाराज न होता त्यांनी नियमित सराव सुरूच ठेवला.

यंदा कॉम्रेड मरेथॉनमध्ये ८७.७ किलोमीटर अंतर त्यांनी ११ तास ३९ मिनिटे व ३५ सेकंदात पूर्ण केले. पहाटे साडेपाचला धावण्यास सुरवात करून सायंकाळी पाचला निर्धारित ठिकाणी पोहचले.

दक्षिण आफ्रिकेतील पीटर्सबर्ग ते डर्बन या दोन शहरांच्या दरम्यान ही मॅरेथॉन झाली. अशी कामगिरी बजावणारे ते भुसावळ शहरातील प्रथम धावपटू ठरले.

या आधी जिल्ह्यातून केवळ जळगावचे नीलेश भांडरकर यांनी ३ वर्षापूर्वी ही स्पर्धा यशस्वीपणे निर्धारीत वेळेत पूर्ण केली आहे. जगभरातून सुमारे १८ हजार धावपटू यामध्ये सहभागी झाले होते. स्थानिक धावपटूनंतर परदेशातील सर्वाधिक ४०३ धावपटू भारतीय होते.

आपल्या वैद्यकीय व्यवसायातील व्यस्त दिनक्रमातून वेळ काढून डॉ. तुषार पाटील कित्येक महिन्यांपासून या स्पर्धेसाठी कसून सराव करीत होते. काही वेळा त्यांनी पुणे येथे जाऊन देखील सराव केला.

मॅरेथॉन सुरू असताना अर्ध्या अंतरानंतर पायाचे स्नायू ताणले गेल्याने स्पर्धा अर्धवट सोडावी की काय, असे देखील त्यांना वाटले, परंतु अशाही परिस्थितीत अतिशय निर्धाराने व जिद्दीने त्यांनी ही स्पर्धा पूर्ण केली. त्यांच्या या यशामुळे भुसावळचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उचावले असून, भुसावळ शहरातील असंख्य नागरीकांनी त्याचे अभिनंदन केले आहे.

दरम्यान, डॉ. तुषार पाटील यांचे बुधवारी सकाळी शहरात आगमन होणार असून, भुसावळ स्पोर्टस ॲन्ड रनर्स असोसिएशनचे धावपटू, सायकलपटू व जलतरणपटू मोठ्या उत्साहात त्यांचे भव्य स्वागत करण्यासाठी आतूर असल्यचे अध्यक्ष प्रा. प्रवीण फालक अध्यक्ष व सचिव प्रा. प्रवीण पाटील यांनी सांगितले.

"भुसावळसारख्या तुलनेने छोट्या शहरातील धावपटूने ही कठीण मॅरेथॉन पुर्ण करणे ही निश्चितच कौतुकास्पद बाब आहे. शहरातील धावपटूंना डॉ. तुषार पाटील यांची ही कामगिरी प्रेरणादायी ठरेल."

- प्रा. प्रवीण फालक, अध्यक्ष, भुसावळ स्पोर्ट्स अॅण्ड रनर्स असोसिएशन, भुसावळ.