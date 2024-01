Jalgaon Political News : काँग्रेसमध्ये एकाधिकारशाहीने होतोय निर्णय : डॉ. उल्हास पाटील

जळगाव : भाजपमध्ये जाण्याबाबत माझा कोणताही विचार नव्हता, माझी कन्या प्रवेश करणार आहे. परंतु काँग्रेसने आपल्याशी कोणतीही चर्चा न करता एकाधिकारशाहीने निलंबनाची कारवाई केली आहे.

त्यामुळे आता आपल्याकडे कोणताही पर्याय नाही. त्यामुळे दोन दिवसांत आपल्यालाही काहीतरी निर्णय घ्यावा लागेल, असे माजी खासदार डॉ. उल्हास पाटील यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. (Dr Ulhas Patil statement over joining bjp Decisions made by authoritarianism in Congress Jalgaon Political News)