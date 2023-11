Diwali 2023 : दिवाळीनंतर आता भाऊबीजेसाठी भेटवस्तूंचा गोडवा! बाजारात बहिणींसाठी विविध वस्तूंची रेलचेल

Diwali 2023 : दिवाळी आनंदाचे पर्व असते. यामुळेच वसूबारस, धनत्रयोदशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा, भाऊबीज आपण मोठ्या धुमधडाक्यात साजरे करतो. यानिमित्ताने आप्त, नातेवाईक एकमेकांच्या घरी जातात.

सुखाचे दोन शब्द एकमेकांना देत वर्षभर ते मनाच्या कोपऱ्यात साठविले जातात. भाऊबीज बहीण-भावाचे नाते अधिक दृढ करणार सण आहे. (due to bhaubeej Various gifts in market for sister jalgaon news)

भाऊबीजेनिमित्त बहीण-भावाच्या नात्यातील गोडवा वाढवण्यासाठी विविध भेटवस्तू बाजारात विक्रीस उपलब्ध आहेत. दिवाळला वसूबारशेने सुरवात झाली आहे. दिवाळीत भाऊबीज भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचे प्रतीक आहे.

या दिवशी बहीण भावाला ओवाळत त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. तसेच भाऊदेखील बहिणीप्रति आपले प्रेम व्यक्त करतो. यंदा भाऊबीज बुधवारी (ता. १५) साजरी होत आहे. यानिमित्त भेटवस्तूंमुळे भावा-बहिणीच्या नात्यातील गोडवा अधिक वाढणार आहे.

बहिणीला द्या हे गिफ्ट

दागिने युवती, महिलानां दागिन्यांची खूप आवड असते. भाऊ बहिणीसाठी सोन्याची अंगठी किंवा चेन भेट देऊ शकता. तसेच पैंजण, झुमके, चांदीचे दागिनेही चांगले पर्याय आहेत.

स्मार्ट वॉच

दागिन्यांप्रमाणेच मुलींना घड्याळ घालण्याची आवड असते. त्यामुळे बहिणीला घड्याळ भेट द्यायचे असेल, तर स्मार्ट वॉच हा एक चांगला पर्याय आहे.

मेकअप किट

आपल्या लाडक्या बहिणीला भेटवस्तू म्हणून आवडता मेकअप गिफ्ट भाऊ देऊ शकतात.

शॉपिंग कार्ड

बहिणीला काही उपयुक्त भेटवस्तू द्यायची असेल, तर शॉपिंग कार्डही चांगला पर्याय आहे. कारण महिला, मुलींना शॉपिंग करायला आवडते.

साडी

तुम्ही बहिणीला पैठणी, घागरा किंवा इतर पारंपरिक ड्रेस गिफ्ट देऊ शकता.

''बहिणीसाठी गिफ्ट काय घ्यावे, हा मोठा प्रश्न असतो. कारण काहीही घेतले तरी तिला ते पटतेच असे नाही. त्यामुळे या वर्षी तिच्या आवडीची भेटवस्तू घेणार आहे. बाजारात स्मार्ट वॉच, मोबाईल, मेकअप किट आदी वस्तू आहेत. ती सांगेल ते देण्याचा माझा प्रयत्न असेल.''- गणेश पुराणिक, जळगाव