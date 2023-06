Jalgaon News : विजेचे टॉवर कोसळल्याने मुक्ताईनगर शहरात अंधार

By

Jalgaon News : तालुक्यात १३२ केव्हीए क्षमतेच्या उपकेंद्रातून वीज वाहून नेणारे दोन टॉवर कोसळल्याने शहरासह तालुक्यातील बहुतांश भागातील वीज गायब झाली असून, मुक्ताईनगर तालुका अंधारात आहे.

दुरुस्तीसाठी दोन दिवस लागतील, असा अंदाज महावितरण कपंनीतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.

रविवारी (ता. ११) सायंकाळी हरताळा गावाजवळ १३२ केव्हीए क्षमतेचे विजेचे वितरण करणारे दोन टॉवर कोसळले.

हे दोन्ही टॉवर खाली वाकले असून, यात एक जमिनदोस्त झाला आहे. दोन्ही टॉवर कोसळल्यामुळे मुक्ताईनगर शहरासह तालुक्यातील बहुतांश गावांमध्ये त्याच क्षणाला वीजपुरवठा खंडित झाला. (Due to collapse of electricity tower Darkness in Muktainagar city Jalgaon News)

दरम्यान, दोन्ही टॉवर पुन्हा उभे करून यातून विजेचे आधीप्रमाणेच वहन करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा तातडीने उभी करणे अशक्य असल्याने मुक्ताईनगर शहरासह तालुक्यातील बहुतांश गावांमध्ये रात्री वीजपुरवठा होणार नसल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.

यासंदर्भात महावितरण कंपनीचे अभियंता ब्रिजेश गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी दोन टॉवर पडल्याने वीज गेल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.

संबंधित कंत्राटदारांची दुरुस्त करणारी टीम आणि सोलरचा बॅकअप वेळेवर आला, तर सोमवारी (ता. १२) दुपारपर्यंत वीज येऊ शकते, अशी माहिती त्यांनी दिली, अन्यथा यापेक्षा जास्त वेळही लागू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, मुक्ताईनगरला पाणीपुरवठा होणार नसल्याने पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन प्रभारी नगराध्यक्षा मनीषा पाटील यांनी केले आहे.

