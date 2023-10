Jalgaon News : पारोळा बसस्थानक बनले असुविधांचे आगार; पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय

Jalgaon News : येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वर पारोळा शहराचे बसस्थानक आहे. मात्र या बसस्थानकात सुविधांचा अभाव असल्यामुळे प्रवाशांची कमालीची गैरसोय होत आहे. राज्य सरकारने परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी प्रवासी महिला सन्मान योजना सुरू केली.

त्यामुळे दररोज बसमध्ये महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. मात्र शहरातील बसस्थानकात अनेक सुविधांचा अभाव असल्यामुळे प्रवाशांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.( Due to lack of facilities at bus station passengers are facing inconvenience jalgaon news )

तालुक्यातील ११४ खेडी असलेला पारोळा तालुक्याचा ग्रामीण भाग तसेच शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातून शहरी भागात ये-जा करणारे विद्यार्थी हे दररोज बसमधून प्रवास करतात. मात्र ये -जा करणाऱ्या अनेक बसला फलकच नसल्यामुळे अनेक प्रवाशांची तारांबळ उडते.

तसेच बसस्थानक नियंत्रण कक्षातून बसबाबत लाऊड स्पीकरवरून होणारी उद्घोषणा अनेक दिवसापासून बंद असल्यामुळे कोणती गाडी कोणत्या फलटावर लागली आहे, हे प्रवाशांना कळत नाही.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांना शाळेची पास लागते. मात्र संबंधित कर्मचारी वेळेवर येत नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक त्रास सहन करून ये-जा करावी लागत आहे. दरम्यान एवढे मोठे बसस्थानक असूनही मोफत पिण्याचे पाण्याची सोय बसस्थानकात नसल्यामुळे अनेक ज्येष्ठ प्रवाशांना पाण्यावाचून वंचित राहावे लागत आहे.

दरम्यान, अनेक वेळा वाहक व चालक यांना प्रवाशांनी फलकाबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्यामुळे समस्या कुणाकडे मांडावी, हा प्रश्न प्रवाशांसमोर निर्माण झाला आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून बसस्थानक प्रमुख नसल्यामुळे कर्मचारी हे वेळेवर येत नसल्याची खंत अनेकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, सकाळी साडेपाचला बसस्थानक उघडण्याची वेळ आहे. मात्र बऱ्याच वेळा बसस्थानकातील कर्मचारी हे उशिरा येत असल्याचे अनेक प्रवाशांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, लांब पल्ल्याच्या जळगाव, धुळे, नाशिक, मुंबई, संभाजीनगर अशा बस पारोळा बसस्थानकात येतात. मात्र, प्रवाशांना सुविधा मिळत नसल्यामुळे अनेक प्रवासी खासगी वाहनातून प्रवास करताना दिसून येतात. याबाबत अमळनेर आगारप्रमुखांनी पारोळा बसस्थानकावरील असुविधांबाबत लक्ष देऊन प्रवाशांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

फलाटावरच मोठा खड्डा

ग्रामीण भागासह लांबपल्ल्याच्या बसेस पारोळा बसस्थानकावर येतात. मात्र, बसस्थानक फलाटावर गेल्या अनेक दिवसांपासून मोठा खड्डा पडल्यामुळे बसचालकांना तो खड्डा चुकविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.

बऱ्याच वेळा बस मागे नेताना खड्ड्यातून बस जात असल्यामुळे प्रवाशांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे तत्काळ तो खड्डा बुजवावा, अशी मागणी देखील प्रवासी वर्गातून होत आहे.

''पारोळा बसस्थानकातील असुविधांबाबत योग्य तो पाठपुरावा सुरू आहे. पिण्याच्या पाण्याबाबत पालिकेशी संपर्क करून प्रवाशांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात येईल. बसस्थानक परिसरातील रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाला मंजुरी मिळाली आहे. लवकरच कामाला सुरूवात करण्यात येईल.''- इमरान पठाण, आगारप्रमुख, अमळनेर बसस्थानक