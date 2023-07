Jalgaon Rain Damage : शहरातील वाढीव वस्‍तीचा परिसर असलेल्‍या द्वारकानगरमध्ये मुख्‍य रस्‍त्‍यासह उपरस्‍त्‍यांची वाईट अवस्‍था झाली आहे. पाऊस सुरू झाल्‍यापासून मार्गावरून चालायलाही वाट मिळत नसल्‍याची स्थिती आहे.

यामुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलांना कसरतच करावी लागत आहे. असे असताना हा रस्‍ता दुरुस्‍तीकडे महापालिका प्रशासन लक्ष देत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. (due to rains roads in Dwarkanagar are in bad condition jalgaon news)

शहरातील निमखेडी शिवारातील द्वारकानगर भागात लोकवस्‍ती वाढली आहे. असे असले तरी परिसरात सुविधा पुरविण्याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. आजही या भागात रस्‍ते, गटारींचा प्रश्‍न गंभीर आहे.

गटारीतील सांडपाणी रस्‍त्‍यावरून वाहत असल्‍याचे पाहावयास मिळत आहे. याबाबत परिसरातील नागरिकांच्‍या तक्रारी आहे. नगरसेवक या भागात येत नसल्‍याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. आता पावसाळा सुरू झाल्‍याने परिसरातील सर्वच रस्‍त्‍यांवर चालणे सोपे राहिलेले नाही. या सर्व समस्‍यांमुळे परिसरातील नागरिकांनी नगरसेवकांच्‍या कामावर नाराजी व्‍यक्‍त केली.

रोजच अपघात

महामार्गापासून निमखेडीच्‍या जुन्‍या महामार्गाला जोडणारा १२ मीटरचा मुख्‍य रस्‍ता द्वारकानगर भागातून गेला आहे. इतका मोठा रस्‍ता असताना, आज या रस्‍त्‍यावरून चालता येत नाही. पावसामुळे या रस्‍त्‍यावर चिखल व ठिकठिकाणी पाण्याचे डबके साचली आहेत.

यामुळे पादचाऱ्यांना मोठी कसरत करत वाट शोधावी लागत आहे. चिखलामुळे दुचाकी घसरून रोजच लहान अपघात होत आहेत. मुख्‍य म्‍हणजे शाळेत जाणाऱ्या मुलांची व त्‍यांना सोडायला जात असलेल्‍या पालकांची फजिती होत आहे. याकडे महापालिकेने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

सांडपाणीही रस्‍त्‍यावर

या परिसरातील अनेक भागांत अद्याप गटारींची प्रश्‍न कायम आहे. यामुळे सांडपाणी वाहून जायला मार्गच नाही. काही नागरिकांनी सांडपाणी रस्‍त्‍यावरच सोडून दिले आहे. यामुळे काही ठिकाणी सांडपाण्याचे डबके वर्षभर साचलेले पाहावयास मिळते. काही भागांत पावसाळा सुरू असताना गटारींचे काम सुरू केले आहे. यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

रस्‍ता मंजुरी, मात्र कामाची प्रतिक्षा

द्वारकानगरातील १२ मीटरच्‍या मुख्‍य रस्‍त्‍याच्‍या कामाला मंजुरी मिळाल्‍याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी साधारण ४० लाखांचा निधी मंजूर असल्‍याचे सांगण्यात येत आहे. मागील सहा महिन्‍यांपासून हा निधी मंजूर असल्‍याचे सांगितले जात असून, रस्‍ता दुरुस्‍तीची मात्र प्रतिक्षाच आहे. आता पावसाळा सुरू झाल्‍याने पुढील दोन ते तीन महिने तरी कामाला सुरवात होणे शक्‍य नाही. यामुळे नागरिकांना चिखल व पाण्यातूनच मार्ग काढावा लागणार आहे.