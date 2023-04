Jalgaon News : कडगावात घरावर वृक्ष कोसळले; नणंद-भावजयी बचावल्या

Jalgaon News : कडगाव (ता. जळगाव) येथे वादळामुळे घराबाहेरील वृक्षाची भली मोठी फांदी तुटून घरावर पडली. यात गृहिणीसह एक महिला बालंबाल बचावली. मात्र, घराचे मोठे नुकसान झाले आहे. (Due to storm big branch of tree outside house broke and fell on house jalgaon news)

जळगाव शहरासह तालुक्यात गुरुवारी (ता. २७) दुपारी तीननंतर अचानक वादळासह किरकोळ पाऊस झाला. मात्र, वादळामुळे काही घरांचे पत्रे उडून नुकसान झाले. कडगाव येथील जयराज ताराचंद कोळी यांच्या राहत्या घराला लागून असलेल्या महाकाय वृक्षाची फांदी घरावर पडली.

अचानक आवाज होऊन घरातील पूजा जयराज कोळी व त्यांच्या नणंद उज्वला भेदरून पळाल्याने पुढील अनर्थ टळला. जयराज कोळी यांच्या घरातील संसारपयोगी साहित्यासह इतर मोठे नुकसान झाले.

आंब्याचे नुकसान

वादळायामुळे काढणीवर आलेल्या कैऱ्यांचा अक्षरशः सडा पडल्याची परिस्थिती शेतशिवारात पाहायला मिळाली. साठ रुपये किलो दराने विक्री होणारी लोणच्याची कैरी आता दहा रुपयांनाही कोणी घेणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी सुधाकर चौधरी यांनी दिली.