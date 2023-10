Jalgaon Crime : एकाच इंजिन क्रमांकाचे अवैध वाळूसाठी दोन डंपर; पोलिस ठाण्यातून डंपर लांबविला

Jalgaon Crime : अवैधरीत्या वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाळू माफियांनी ‘मुक्ताईनगर पोलिस ठाण्यातून’ डंपर पळून नेला. या घटनेची जिल्हाधिकारी यांनी दखल घेत तो पकडण्याचे आदेश दिले. यानंतर पोलिसांनी एक सारखा इंजिन क्रमांक असलेला डंपर पोलिस ठाण्यात आणला. मात्र चोरीला गेलेला आणि ताब्यात घेतलेला डंपर वेगळा असल्याचे आढळून आले.

त्यानंतर पोलिसांनी ठाण्यातून चोरीला गेलेला डंपर परत पोलिस ठाण्यात आणला. त्यानंतर हुबेहुब दिसणारे एकाच रंगाचे, एकाच इंजिन क्रमांकाचे डंपर वाळूमाफिया वापरत असल्याचे उघड झाले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलिस अधीक्षक एम.राजकुमार यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्याने वरील प्रकार उघडकीस आला आहे. (Dumper taken away by sand mafia from Muktainagar police station jalgaon crime news)

भुसावळ तहसीलदार नीता लबडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरणगाव मंडळाधिकारी श्री. तायडे, वरणगाव तलाठी श्री. पारीसे, साकेगाव तलाठी श्री. तायडे, कोतवाल जितेश तायडे हे अवैध वाळू वाहतुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी कार्यरत असताना १३ ऑक्टोबरला मध्यरात्री दीपनगर गेटजवळ विना क्रमांकाचे पिवळ्या रंगाचे व 'रूबाब' लिहिलेले तसेच ७०२०५७०७८०/ ९४२१०००७२५ क्रमांक लिहिलेले डंपर भरधाव जात असताना डंपर चालकास पथकाने थांबविण्यास सांगितले. मात्र चालकाने सुसाट डंपर पळवल्याने पथकाने वरणगाव पोलिसांच्या मदतीने डंपरचा पाठलाग करीत डंपर पकडून मुक्ताईनगर पोलिस ठाण्याच्या आवारात आणला.

हा डंपर घेण्यासाठी भुसावळ व मुक्ताईनगर तहसीलदार निकेतन वाले यांचे पथक गेले. त्यानंतर वाळू माफियांनी पोलिस आवारातून डंपर पळवून नेल्याचे आढळून आले. ही माहिती पोलिसांनी पथकाला दिल्यानंतर तहसीलदार नीता लबडे यांनी माहिती प्रांताधिकारी जितेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना कळविली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांच्या कानावर हा प्रकार घातला.

पोलिस अधीक्षकांनी पळवलेला डंपर तातडीने आणण्याचे मुक्ताईनगर पोलिसांना आदेश दिले. पोलिस निरीक्षक नागेश मोहिते, तपास अधिकारी संदीप देवगूणे यांच्या पथकाने चोरीस गेलेले डंपर पकडून आणले. मात्र ते वेगळ्या क्रमांकाचा असल्याचे दिसून आले.

नंतर पुन्हा चोरीला गेलेल्या डंपरचा शोध घेवून ते आणण्यात आले. याचा रंग देखील पकडलेल्या डंपर सारखा, इंजिन क्रमांक देखील सारखाच असल्याने आरटीओ विभागाकडून सारख्या दिसणाऱ्या दोन्ही डंपरची तपासणी केली असता. दोघे सारखेच दिसत होते. क्रमांक वेगळा असला तरी इंजिन क्रमांक एकच होता.

‘एमएच १९ सीवाय-००१० व एमपी ३३ एच १३०४’ ही दोन सारखी डंपर आहेत. नंबर वेगळा असला तरी इंजिन क्रमांक एकच होता. या प्रकरणी संशयित राम मनोज कावळे, पवन राजेंद्र ठाकरे यांच्यासह दोन जणांवर मुक्ताईनगर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.