Gold Silver Rate : वर्षभरात सोन्याने दिला तोळ्यामागे 8 हजारांचा ‘नफा’; चांदीने दिले किलोमागे 6 हजार

सकाळ वृत्तसेवा Gold Silver Rate : जळगाव जसे कापूस, मेहरूणची बोरं, चटई उद्योग, ड्रीप इरिगेशन यासाठी प्रसिद्ध आहे. तसे अस्सल सोन्यासाठीही प्रसिद्ध आहे. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतातील अनेक राज्यातून येथे अस्सल सोने खरेदीसाठी ग्राहक जळगावला येतात. कोरोना नंतरच्या काळात सोन्याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. (During year gold give profit of 8 thousand per tola gold silver rate jalgaon news) सोन्यातील गुंतवणूकही वाढली आहे. अडचणीच्या वेळी लागलीचे सोने मोडून चांगला परतावाही मिळतो. सोने जानेवारी २०२३ ला ५५ हजार ३०० रुपये प्रती तोळा होते. डिसेंबर २०२३ अखेर सोन्याचा दर ६३ हजार २०० झाला. तब्बल ८ हजार २०० रुपयांचा नफा एका तोळ्यामागे ग्राहकांना मिळाला आहे. चांदीही जानेवारी २०२३ अखेर ६९ हजार प्रती किलो होती. डिसेंबर अखेर ती ७५ हजारांवर पोचला. सहा हजारांचा नफा ग्राहकांना वर्षभरापूर्वी घेतलेल्या चांदीतून झाला आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये जळगावच्या सुवर्ण नगरीमध्ये ५५ हजारांवरून सोन्याने उसळी घेत ५८ हजार ५०० इतक्या विक्रमी पातळी गाठली होती. त्याचा परिणाम म्हणून ग्राहकांनी सोने खरेदीकडे वेट अँड वाचची भूमिका घेतली असली होती. गेल्या काही दिवसात सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्याचं दिसून येतं आहे. यामागे विविध कारणे सांगितली जात आहेत. अनेक देशांनी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोनं खरेदीकडे आपला कल वाढवला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून जागतिक पातळीवर सोन्याची मागणी वर्षभरात वाढली होती. ग्रामीण भागातील महिला आजही सोन्याकडे सुरक्षीत गुंतवणूक म्हणून पाहतात. दर गुरुपुष्यामृत योगावर एक ग्रम का होईना सोने खरेदी करतात. तर शहरी भागात आवड म्हणून महिला दागिने खरेदी करतात. शासकीय कर्मचारी तर सोन्याकडे गुंतवणुकीचे मोठे साधन म्हणून पाहतात. जून महिन्यापासूनच सोने दर चढ सोन्याच्या दरात मे महिन्यात ५५ हजारावंरून ६० हजारांची उसळी मिळाली. जून महिन्यात ६० हजारांपर्यंत सोने गेले. नोव्हेंबरपर्यंत सोने ६९ ते ६० दरम्यान होते. सहा नोव्हेंबरला दिवाळीच्या पर्वात सोने ६१ हजारांवर उच्चांक गाठला. डिसेंबर २०२३ पर्यंत सोन्याचे दर चढतेच राहिले. सध्या ६३ हजारांचा दर सोन्याचा प्रती तोळा आहे. वर्षभरात सोन्याने ग्राहकांना एका तोळ्यामागे ८ हजार २०० चा नफा मिळवून दिला. चांदी वर्षभरात दोन वेळा उच्चांकी दर चांदीच्या बाबतीत मात्र ६९ हजारांवर असलेली चांदी मार्च २०२३ मध्येच ७२ हजारांवर पोचली. मे महिन्यात चांदीला पहिला उच्चांकी दर ७७ हजार प्रती किलो मिळाला. नंतर दर कमी होत आक्टोबरमध्ये ७१ हजारांपर्यंत खाली आला. डिसेंबरमध्ये पुन्हा ७८ हजारांचा उच्चांकी दर मिळाला. सध्या ७५ हजारांपर्यंत चांदीचा दर आहे. वर्षभरातील सोने, चांदीचे दर असे विना जीएसटी- महिना --सोने (प्रती तोळा)--चांदी (प्रती किलो) * जानेवारी २०२३---५५ हजार ३००--६९ हजार * मार्च --५८ हजार ८००---७० हजार ५०० * एप्रिल- ६० हजार २००--७२ हजार * मे-६१ हजार ३००--७७ हजार * जून--६० हजार --७४ हजार * जूलै--५८ हजार ५००--७१ हजार * ऑगस्ट--५९ हजार ८००--७२ हजार * ३१ ऑगस्ट--५९ हजार ६००--७६ हजार * सप्टेंबर--५९ हजार ४००--७३ हजार * आक्टोबर--६० हजार २००--७३ हजार * ६ नोव्हेंबर--६१ हजार--७४ हजार (दिवाळीपर्व सूरू) * १० नोव्हेंबर--६० हजार ३००--७२ हजार * २७ नोव्हेंबर-६२ हजार--७६ हजार *१ डिसेंबर--६३ हजार ८००--७८ हजार * जानेवारी २०२४---६३ हजार ५००--७५ हजार ''गतवर्षात सोने, चांदीत ग्राहकांना सुमारे वीस टक्के परतावा मिळाला आहे. यंदाही सोने, चांदीचे दर तेजीतच राहतील अशी शक्यता आहे. या वर्षी विविध प्रकारच्या निवडणूका आहे. लग्न सराई आहे. नागरिकांची खरेदीक्षमता वाढली आहे. यामुळे वर्षभर वाढती मागणी सोन्याला असेल.'' -आदित्य नवलखा, संचालक नवलखा ज्वेलर्स, जळगाव.