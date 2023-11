Sakal Impact : गिरणेवरील बंधाऱ्याचे काम टाळण्यामागे वाळूचे ‘अर्थकारण’; पूल कम बंधाऱ्याचा मुद्दा

By

Sakal Impact : गिरणा नदीवर बांभोरीजवळ निमखेडी- बांभोरीदरम्यान जुन्या महामार्गावरील जागेवर बंधारा कम पुलाचा प्रस्ताव मंजूर असूनही केळ पुलाच्या कामाचा घाट घातला जात असल्याचा विषय गाजत आहे.

या कामात बंधाऱ्याचे काम समाविष्ट करण्याची मागणी सर्वस्तरातून होत असताना बंधाऱ्याचे काम वगळून पुलाचे काम रेटून नेण्यामागे वाळूचे मोठे ‘अर्थकारण’ असल्याची चर्चा आहे.(Economics of sand for avoiding dam work on mill jalgaon news)

केंद्रीय रस्तेमार्ग व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्याकडे जलशक्ती मंत्रालय असताना नद्यांवर काही ठिकाणी पूल निर्मिती करताना बंधारा कम पूल बांधण्याचे सूतोवाच करून त्यासंबंधी धोरणही ठरवले होते.

त्यानुसार गिरणा नदीवर जुन्या महामार्गावर निमखेडी- बांभोरीदरम्यान जुन्याच्या पुलाच्याच जागी बंधारा-कम पूल करण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आला.

राज्य शासनाने ४० कोटींच्या निधीसह या प्रस्तावास जुलै २०२२मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, नंतर अचानक हा प्रस्ताव बाजूला सारत केवळ पुलाच्या कामासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली.

पुलाच्या कामाचा विषय पुढे

बांधकाम विभागानेच आधी बंधारा कम पुलाचा प्रस्ताव तयार केलेला असताना अचानक बंधारा वगळून केवळ पुलाचे काम होऊ शकते, असे तांत्रिक कारण कसे पुढे करण्यात आले? असा प्रश्‍न उपस्थित होतोय. ‘सकाळ’ ने हा विषय उचलून धरल्यानंतर यासंदर्भात बंधारा कम पूल करण्यासाठी कृती समिती गठित झाली आहे. ही समिती या कामाचा पाठपुरावा करीत आहे.

बंधाऱ्याला विरोध का?

गिरणा नदीवर प्रस्तावित ठिकाणी पूल कम बंधारा बांधल्याने जळगाव शहरासह बांभोरी, निमखेडी, टाकरखेडा, सावखेडा परिसराला मोठा लाभ होणार आहे. तसेच कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठाला पाण्याचा शाश्‍वत स्रोत मिळणार असताना या बंधाऱ्याच्या कामाला विरोध का होतोय? याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.

विरोधामागे वाळूचे अर्थकारण

गिरणा नदीचे पात्र भरमसाठ वाळूचा मोठा स्रोत आहे. पात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळूचा अवैध उपसा आणि त्यातून कोट्यवधींचा मलिदा लाटण्याचा प्रकार राजकीय पुढाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. बांभोरी, सावखेडा, निमखेडीसह परिसरात नदीपात्रात वाळूचा मोठा साठा आहे.

त्यामुळे हे पात्र सातत्याने पोखरले जात असून प्रशासन हतबल आहे. जर निमखेडी-बांभोरीला जोडणाऱ्या पुलाच्या जागी बंधारा झाला तर या परिसरातील संपूर्ण पात्रात बाराही महिने पाणी राहून वाळू उपसा बंद होणार आहे. त्यामुळेच वाळूमाफियांच्या दबावामुळे बंधाऱ्याचे काम वगळून केवळ पुलाचे काम रेटून नेले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.