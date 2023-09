Jalgaon News : नियोजित निफाड ड्रायपोर्टचा जिल्ह्यातील केळीला फायदा; जळगावच्या ड्रायपोर्टसाठीही प्रयत्न व्हावेत

Jalgaon News : नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथे ड्रायपोर्टसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने लवकरच त्याचे काम पूर्ण होऊन त्याचा फायदा जळगाव जिल्ह्यातील केळी निर्यातीला होणार आहे.

या ड्रायपोर्टमुळे निफाड ते मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) पर्यंतची केळीची वाहतूकही जलद आणि सुरक्षित होणार असल्याने जिल्ह्यातील केळीला नजीकच्या काळात अरब देशात आणखी मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

निफाड येथील ड्रायपोर्टसाठी ‘जेएनपीटी’ने १०८ कोटी रुपये तेथील प्रांताधिकाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केल्याचे वृत्त बुधवारी (ता. २०) ‘सकाळ’ने पान १ वर प्रसिद्ध केले आहे. (Efforts should be made for dry port of Jalgaon news)

या ड्रायपोर्टसाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, डॉ. प्रशांत पाटील, सुरेशबाबा पाटील, नाशिकचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर आणि ‘सकाळ’ माध्यम समूहानेही विशेष मदत केली आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील केळीची मोठ्या प्रमाणात अरब देशात निर्यात होते. यातील बहुतांश केळी नाशिक जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवली जातात. अरब देशात जहाजाने पाठविण्यापूर्वी नाशिक येथून केळीचे हे कंटेनर मुंबईला रस्त्याने पाठविण्यात येते. यात पैसे अधिक खर्च होऊन वाहतुकीत अडचणी येतात.

आता नियोजित ड्रायपोर्ट निफाड येथून केळीचे हे कंटेनर थेट मुंबईतील ‘जेएनपीटी’च्या आवारात जाणार असल्याने या ड्रायपोर्टचे काम पूर्ण झाल्यावर जिल्ह्यातील केळीला याचा फायदाच होणार आहे. केळीचे कंटेनर मुंबईकडे नेताना घाटातून काहीवेळा त्याची वातानुकूलित यंत्रणा बंद केली जाते. त्यामुळे केळीची प्रत खालावते. आता कंटेनर थेट बंदरात पोचणार असल्याने केळीची प्रत टिकून राहील आणि वाहतूक खर्चातही बचत होणार आहे.

जळगाव ड्रायपोर्टचे काय?

जिल्ह्यातून दर वर्षी केळीची सुमारे एक हजार २०० ते एक हजार ५०० कंटेनर इतकी निर्यात होते. भविष्यात ही निर्यात आणखी वाढू शकेल. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी तीनवेळा बैठक घेतली. तेव्हाही जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले गुलाबराव पाटील, आमदार चिमणराव पाटील व आमदार किशोर पाटीलही त्या-त्या बैठकीत सहभागी झाले होते.

तालुक्यातील निर्यातदार केळी उत्पादक शेतकरी म्हणून प्रेमानंद महाजन, विशाल अग्रवाल आणि प्रशांत महाजन या सर्व बैठकींना उपस्थित होते. जिल्हा कृषी अधीक्षक व कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, ज्येष्ठ कृषी अधिकारी अनिल भोकरे व पणन मंडळाचे अधिकारीही त्या बैठकांना उपस्थित होते.

जळगाव येथे असा ड्रायपोर्ट होण्याबाबत छत्रपती संभाजीनगर रोडवर किंवा चोपडा रस्त्यावर जागा शोधण्याचे आदेश श्री. राऊत यांनी दिले होते. केंद्र सरकारनेही ड्रायपोर्टबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यास अनुकूलता दर्शविली होती.

मात्र श्री. राऊत यांची बदली झाल्यानंतर हे प्रकरण थंड बस्त्यात पडले आहे. निफाड ड्रायपोर्टचा विषय नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी लावून धरला, तसा जळगाव येथील ड्रायपोर्टचा विषयही जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्र्यांनी लावून धरावा, अशी अपेक्षा केळी उत्पादकांकडून व्यक्त होत आहे.