Eknath Khadse News : जिल्ह्यात तीन मंत्री असूनही न्याय नाही : एकनाथ खडसे

Eknath Khadse News : जिल्ह्यात तीन वजनदार मंत्री असतानाही न्याय मिळत नाही, हे दुर्भाग्य असल्याचे मत मात्रीमंत्री तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या कोळी समाजाच्या आंदोलनास भेट देत पाठिंबा दिला.

श्री. खडसे म्हणाले, की जिल्ह्यात गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, अनिल पाटील हे तीन वजनदार मंत्री आहेत, ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या जवळचे आहेत. (Eknath Khadse statement about Despite three ministers in district no justice jalgaon news )

तरी जिल्ह्यातील जनतेला न्याय मिळत नाही. हे अत्यंत दुर्भाग्याची गोष्ट आहे. कोळी समाजाच्या पाठिशी आपण खंबीरपणे उभो आहोत. समाजाच्या मागण्यासाठी यापूर्वी विधानसभा व विधानपरिषदेत पाठपुरावा केला आहे. यापुढेही मागण्या पूर्ण होईपर्यंत कोळी समाजाच्या पाठिशी आहोत.

यावेळी महानगर अध्यक्ष अशोक लाडवंजारी, युवक अध्यक्ष रिंकू चौधरी, किरण राजपूत, शहर संघटक राजू मोरे, सामाजिक न्याय विभाग जिल्हाअघ्यक्ष अशोक सोनवणे, किसन सेलचे जिल्हाअघ्यक्ष सोपानराव पाटील, प्रदेश सरचिटणीस रमेश पाटील, चेतन पवार, आकाश हिवाळे, संजय चव्हाण, जितू सपकाळे व कोळी समाज बांधव उपस्थित होते.

दोघा आंदोलकांची प्रकृती खालावली

आदिवासी टोकरे कोळी, ढोर कोळी, मल्हार कोळी, महादेव कोळी जमातीच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी समाज बांधवांनी १० आक्टोबरपासून अन्नत्याग उपोषणास सुरवात केली आहे. उपोषणकर्त्यांना जिल्हा प्रशासनातर्फे मागण्या शासन दरबारी पोचविण्याचे आश्‍वासन दिले असूनही आंदोलक उपोषणावर ठाम आहे.

यातच शनिवारी (ता.१४) पद्माकर कडू कोळी (वय ५६, रा.डोंगरकठोरा), संजय कांडेलकर (वय ५१, रा.मुक्ताईनगर) या दोघा आंदोलकांची प्रकृती खालावल्याने त्यांनी जिल्हा रुग्णालयात उपचार करून घेण्यास सांगण्यात आले. मात्र या दोघा आंदोलकांनी जिल्हा रूग्णालयात उपचार करून घेण्यास नकार दिल्याने त्यांना उपोषणस्थळावरच उपचार करण्यात आले.