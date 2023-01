By

पाचोरा : आमच्यासंदर्भात कोणी काहीही बोलत असले, तरी आम्ही जे केले ते राज्यातील जनतेच्या हितासाठीच केले. सत्तेवर आल्यापासून अनेक विक्रमी निर्णय घेतले व घेत आहोत. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येकाला आमचे सरकार हे आपले सरकार वाटते.

जनतेचा हा विश्वास शेवटपर्यंत ढळू देणार नाही. सीएम म्हणजे चीफ मिनिस्टर असे अनेक समजत असले, तरी मी मात्र सीएम म्हणजे कॉमन मॅन समजतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. (Eknath Shinde Statement at Conclusion of Badgujar Samaj Maha Convention at Lohari Jalgaon News)

लोहारी बुद्रुक (ता पाचोरा) येथे बडगुजर समाज महाअधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी अध्यक्षस्थानवरून ते बोलत होते. चामुंडामाता मंदिर परिसरात झालेल्या अधिवेशनाचे उद्‌घाटन महासमितीचे अध्यक्ष आनंदा सूर्यवंशी यांच्या हस्ते झाले. माजी अध्यक्ष उमेश करोडपती अध्यक्षस्थानी होते. बापू बडगुजर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले.

उद्‌घाटनानंतर धर्माचार्य महामंडलेश्वर दयानंदजी महाराज व गजानन मंगल जोशी यांच्या उपस्थितीत ग्रंथपूजन करून ग्रंथ दिंडी काढण्यात आली.

अधिवेशनापूर्वी नगर प्रदक्षिणा झाली. दोन दिवस पाच सत्रात चाललेल्या अधिवेशनात समाजातील दुर्लक्षित शेतकरी, विवाह समस्या, महिला संघटन व सक्षमीकरण काळाची गरज, समाजातील घटस्फोटाची विदारक समस्या, सुशिक्षित बेरोजगार युवक- युवतींना उद्योग व्यवसायाकडे वळवणे काळाची गरज, प्रगती पण नात्यांचा विसर, शैक्षणिक प्रगतीसाठी योग्य मार्गदर्शनाची गरज, तालुकास्तरीय वैद्यकीय प्रतिनिधी नियुक्ती, केंद्रात ओबीसी आरक्षण, शिक्षण व संस्कार आदी विषयांवर समाजातील तज्ज्ञ व ज्येष्ठांनी मार्गदर्शन केले. सामाजिक प्रबोधनावर व्याख्यान झाले. विविध सामाजिक विषयासंदर्भात समाजबांधवांनी चर्चा केली.

शिबिराचा समारोप रविवारी (ता. ८) सायंकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री गिरीश महाजन, आमदार किशोर पाटील, उमेश करोडपती, कैलास बडगुजर, आमदार चिमणराव पाटील, माजी आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, आमदार मंगेश चव्हाण, खासदार ज्ञानेश्वर पाटील (खंडवा), आनंद सूर्यवंशी, बापू बडगुजर, सुरेश महाले, भावना बडगुजर, सुनंदा बडगुजर, सुधा बडगुजर, मीनाक्षी बडगुजर, वृषाली बडगुजर, रत्ना चांदगुडे, हिरालाल दोडे, लोकेश कोतवाल, दयानंद महाराज, गजानन जोशी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य रावसाहेब पाटील, माजी नगराध्यक्ष संजय गोहील, सुनीता पाटील, सरपंच सुनील पाटील, सुमीत पाटील, गणेश पाटील, मधुकर काटे, नंदू सोमवंशी, पद्मसिंग पाटील, समाधान पाटील, रवी केसवानी, सुभाष पाटील आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पाचोरा व भडगाव शिवसेना भाजपसह विविध संस्था संघटनांतर्फे सत्कार करण्यात आला. बडगुजर समाज महाअधिवेशनात झालेले ठराव व समाजाची अपेक्षा यासंदर्भातील अहवाल मुख्यमंत्री शिंदे यांना देण्यात आला. स्मरणिकेचे प्रकाशनही करण्यात आले. आमदार किशोर पाटील, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री गिरीश महाजन यांची भाषणे झाली.

आपल्या तासाभराच्या मनोगतात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाल्यानंतर घेतलेले निर्णय व युती सरकारने जनतेला दिलेला न्याय यासंदर्भात स्पष्टीकरण केले. दिलेला शब्द पाळणे हा माझा स्वभाव आहे. शब्द पाळतो, म्हणूनच ५० जण सोबत आले. शब्द देताना विचार करतो. आजपर्यंत कोणताही शब्द फिरवला नाही, म्हणूनच लोकांचा विश्वास संपादन करू शकलो. बाळासाहेबांची भूमिका आणि आनंद दिघे यांचा आदर्श या आधारेच कामकाज करीत असून, शेतकरी अन्नदाता असल्याने त्यांच्यासंदर्भात निर्णय घेऊन त्यांच्या जीवनात बदल करीत आहे.

लोकांचा पाठिंबा मिळत असल्याने कामात गती व आत्मविश्वास येत असल्याचे सांगून कधीही डोक्यात सत्तेची हवा गेली नाही व जाणारही नाही. लोक आम्हाला राजे म्हणतात, पण आम्ही राजे नाहीत. जनता राजा आहे. आम्ही राज्याचे सेवक आहोत. एवढे लोक माझ्यासोबत आल्याने वज्रमूठ बांधली गेली. मिळालेली सत्ता समाजातील प्रत्येक घटकाच्या व राज्याच्या उन्नतीसाठी वापरणार आहे. आचारसंहिता असल्याने जास्त काही बोलत नाही. मात्र, बडगुजर समाजाने ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या, त्या पूर्णत्वास नेणे अवघड नसल्याची ग्वाही दिली.

मुख्य आयोजक नरेंद्र बडगुजर यांनी दोनदिवसीय अधिवेशनाचा आढावा घेतला. बापू बडगुजर, चिंधा बडगुजर, श्रावण बडगुजर, दिनकर बडगुजर, हिरामण बडगुजर, भास्कर बडगुजर, युवराज बडगुजर, रवींद्र बडगुजर, कडोबा बडगुजर, राजू बडगुजर, मनीषा बडगुजर, महेंद्र बडगुजर, भगवान बडगुजर, लालचंद बडगुजर यांच्यासह महाराष्ट्र राज्यासह विविध राज्यातून आलेले बडगुजर समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नरेंद्र बडगुजर यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. सी. एन. चौधरी व प्रा. उमेश बडगुजर यांनी सूत्रसंचलन केले व आभार मानले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मनोगत व्यक्त करताना त्यांनी आमदारांसोबत गुवाहाटी जाण्याचा प्रसंग कथन केला. त्यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील अनेक अडचणींचा सामना करून आले. ते कसे आले ते सांगणे योग्य नाही, असे म्हणताना त्यांनी मागे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे बघत सांगू का, सांगू का, असे दोन वेळा म्हटल्याने हास्याचे फवारे उडाले.

