Jalgaon Accident News : भरधाव कारच्या धडकेत विद्यार्थिनीसह वृद्ध ठार; शेतकरी जखमी

Jalgaon Accident News : पाचोरा -जळगाव राष्ट्रीय महामार्गावर गोराडखेडा गावाजवळ जळगावकडे भरधाव जाणाऱ्या कारच्या धडकेत विद्यार्थिनी व वृद्ध ठार झाले असून, एक जखमी विद्यार्थिनी व वृद्धास उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. (Elder and student killed in collision with speeding car at pachora jalgaon accident news)