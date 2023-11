Jalgaon Accident News : महामंडळ बसने दांपत्यास चिरडले

Jalgaon Accident News : जळगाव -नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर भुसावळकडून जळगावकडे येत असलेल्या वयोवृद्ध दांपत्याच्या दुचाकीला सुसाट प्रवासी बसने धडक दिली.

दुचाकीस्वार वृद्धाचा जागीच मृत्यू तर महिला जखमी झाली. (elderly biker died on spot in bus accident while woman was injured jalgaon accident news)

साकेगाव (ता. भुसावळ) गावाजवळील वाघुर नदी पुलावर आज (ता.५) सांयकाळी सातच्या सुमारास हा अपघात झाला. कुतबोद्दिन शेख अजिमोंद्दीन (वय ७०) व पत्नी बद्रुन्नसा (वय ६५) हे दोन सुना, नातवंडासह आसोदा (ता.जळगाव) येथे वास्तव्यास होते.

भुसावळ येथे जावयांच्या घरी भेटायला जाऊ म्हणून शेख दांपत्य दुचाकी (क्रमांक : एमएच १९ ऐएम ०६८७) ने दुपारी गेले. भेटीगाठी घेऊन परतीला असताना आज सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास दोघेही आसेादा येथे घराकडे येण्यासाठी निघाले.

महामार्गावर वाघूर नदीच्या पुलावरून येत असताना राज्य परिवहन महामंडळाची बस (एमएच.२० बी.एल.२७३९) वरील चालकाने शेख दांपत्याच्या दुचाकीला धडक दिली. यात कुतबोद्दिन शेख दुचाकीसह मागील चाकात ओढले जाऊन त्यांच्या जागीच मृत्यू तर त्यांच्या पत्नी बद्रुन्नीसा विरुद्ध बाजूने पडल्या.

त्यांच्या डोक्याला खांद्याला व कंबरेला मार लागला. बेशुद्धावस्थेत त्यांना जवळच डॉ.उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले. अपघाताचे वृत्त कुटुंबीयांना समजताच शेख यांचा मुलगा नईम शेख व नसीम शेख यांच्यासह नातवंडे व परिचीतांनी एकच आक्रोश केला.