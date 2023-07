Jalgaon News: खांबातील वीजप्रवाह उठला बालिकेच्या जिवावर; खेळताना झाला स्पर्श अन्‌ गेला बळी

Jalgaon News : नशिराबाद शेत शिवारात सालदारकी,करणाऱ्या कुटुंबातील चिमुरडी भावंडं झोपडीजवळ खेळत असताना, तीन वर्षीय बालिकेचा वीजखांबाला स्पर्श होऊन जागीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत तिच्यासोबत खेळणारी भावंडं मात्र सुखरूप बचावली.

मृत बावरी रुमला पावरा (वय ३) हिच्या मृत्यूप्रकरणी नशिराबाद पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. (Electricity surge in pole kills girl Touched while playing and became victim Jalgaon News)

नशिराबादमधील चंदन सोपान पाटील यांच्या शेतात दीड ते दोन वर्षांपासून रूमला पावरा, त्याची आई, वडील, पत्नी आणि तीन मुली, असे एकत्र कुटुंबासह सालदारकी करून गुजराण करतो.

शेतातच त्याला झोपडी बांधून दिली असून, तेथेच तो कुटुंबियायांसह वास्तव्यास आहे. त्यांच्या झोपडी शेजारून वीजतारा गेल्या आहेत.

खेळताना गेला बळी

याठिकाणी एकामागून एक, अशा तीन खोल्या असून, रविवारी (ता. १६) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास रूमला पावरा यांची सर्वांत लहान मुलगी बावरी आपल्या दोन मोठ्या बहिणींसोबत झोपडीजवळ खेळत होती.

त्यावेळी शेतातील वीजखांबमध्ये वीजप्रवाह उतरला होता. चिमुरडी बावरी खेळता-खेळता या खांबाजवळ आली अन्‌ तिचा स्पर्श होताच विजेचा धक्का लागल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. तिच्या नातेवाइकांनी तातडीने तिला जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले.

तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मृत घोषित केले. याबाबत नशिराबाद पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रामेश्वर मोताळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक फौजदार रवींद्र तायडे तपास करीत आहेत.