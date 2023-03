By

जळगाव : जिल्हा परिषद (ZP) कर्मचारी संघटना समन्वय समितीतर्फे जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले.

संपासाठी सर्व प्रवर्गाच्या संघटना एकवटल्याने संप शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा केला आहे. (All work stopped in the district council Jalgaon News)

जुनी पेन्शन योजना लागू व्‍हावी, यासाठी राज्‍यभरातील शासकीय कर्मचारी आजपासून संपावर गेले आहेत. त्‍यानुसार जिल्‍हा परिषदेतंर्गत असलेले कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. यात तालुका स्तरावरील सर्व पंचायत समिती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पशुसंवर्धन केंद्र, प्राथमिक शाळा, उपविभाग बांधकाम, पाणीपुरवठा, सिंचन आदी कार्यालयातील कर्मचारी संपावर गेले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्‍या नवीन इमारतीसमोर मंडप टाकून सर्व कर्मचारी संपात सामील झाले आहेत. समन्वय समितीचे पदधिकारी डी. एस. पाटील, अनिल सुरडकर, योगीराज मराठे, सलीम पटेल, शकील देशपांडे, अनिल भदाणे, महेश पाटील, जितेंद्र सोनवणे, राम घोरपडे, नितीन लोलगे आदी कर्मचारी उपस्थित होते.