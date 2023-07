No Hawkers Zone : रस्त्यावरील अतिक्रमणाला ‘नो हॉकर्स झोन’चा ‘ब्रेक’

Jalgaon News : महापालिकेतर्फे शहरातील पाच रस्त्यांवर ‘नो हॉकर्स झोन’ची आजपासून अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे या रस्त्यांवरील अतिक्रमण काहीअंशी कमी झालेले दिसून आले. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होण्यासही मदत झाली. (Encroachment on roads was seen to be reduced to some extent due to no Hawkers Zone jalgaon news)

शहरातील रस्त्यांवरील वाढत्या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीस मोठ्या प्रमाणात अडथळा होत होता. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने अतिक्रमणांवर आळा घालावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी अनेकदा केली होती. मात्र, अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने नगरसेवकांनी शहरातील काही रस्ते ‘नो हॉकर्स झोन’ करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार महासभेत प्रस्ताव ठेवून तो मंजूर केला. त्यानुसार आता शहरातील मोठे पाच रस्ते ‘नो हॉकर्स झोन’ झाले आहेत. या रस्त्यांवर कोणत्याही विक्रेत्यांना आपल्या गाड्या लावता येणार नाहीत.

शहरातील चित्रा चौक ते गणेश कॉलनी, टॉवर चौक ते महाबळ कॉलनी, काव्य रत्नावली चौक ते छत्रपती संभाजीराजे नाट्यगृह, काव्य रत्नावली चौक ते गिरणा टाकी, नेहरू चौक ते रेल्वेस्थानक हे पाच रस्ते ‘नो हॉकर्स झोन’ आहेत.

आज या रस्त्यांवर हॉकर्सना बसण्यास अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या पथकाने मनाई केली. संबंधित विक्रेत्यांना गुरुवारी (ता. १३) गाड्या न लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या रस्त्यांवर शुक्रवारी फारसे अतिक्रमण दिसून आले नाही. मात्र, तुरळक हॉकर्सनी गाड्या उभ्या केल्या होत्या.

फलक लावणार

महापालिकेतर्फे जनतेच्या माहितीसाठी शहरातील ‘नो हॉकर्स झोन’ झालेल्या रस्त्यांवर महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागातर्फे फलक लावण्यात येणार आहेत. त्यानंतरही या रस्त्यांवर हॉकर्सनी गाड्या लावल्यास त्या जप्त करण्यात येतील.

न्यायालय चौक ते स्वातंत्र्य चौक, स्वातंत्र्य चौक ते पांडे चौक, पांडे चौक ते बेंडाळे चौक या रस्त्यांवर अतिक्रमण हटविण्याची धडक कारवाई करण्यात आली. तब्बल सात ट्रॅक्टर भरून गाड्या जप्त केल्याची माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागप्रमुख उमेश नष्टे यांनी दिली.