Jalgaon News : शहरातील नेहरू चौक ते टॉवर चौक रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे अपघाताच्या संख्येत वाढ होत आहे.

त्यामुळे या मार्गावरील अतिक्रमण तत्काल हटविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने गुरुवारी (ता. २२) महापालिकेजवळील रस्त्यावर लागलेल्या पाच गाड्या जप्त केल्या. (Encroachment Removal Department of Municipal Corporation impounded 5 cars parked on road near Municipal Corporation jalgaon news)

शहरातील वाढत्या अतिक्रमणामुळे रस्त्यावर अपघातांचा धोका वाढला आहे. टॉवर चौकासारख्या भरवस्तीच्या ठिकाणी तीन महिन्यांत दोन अपघात झाले व दोघांना त्यात जीव गमवावा लागला. महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला पुरेसे कर्मचारी दिले आहेत. मात्र, या विभागातर्फे अतिक्रमण हटविण्याची ठोस करवाई होत नाही.

महापालिकेजवळ रोज रात्री विक्रेत्यांची गर्दी असते. त्यामुळे रस्त्यावर वाहने लावून नागरिक त्या गाड्यांवर खात असतात. यामुळे रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनधारकास होणाऱ्या त्रासाकडे त्यांचे दुर्लक्ष असते. विक्रेत्यांच्या गाड्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली. मात्र, अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे लक्ष कधीच दिले नाही.

नेहरू चौकातील आईसक्रीम गाडीला अभय

नेहरू चौकात जनता बँकेजवळील आईस्क्रीम विक्रेत्याच्या गाडीला कुणाचे अभय आहे? या ठिकाणी आईस्क्रीम खाण्यासाठी रस्त्यावर वाहने उभी केलेली असतात. हा पूर्ण रहदारीचा चौक असूनही या गाडीवर कधीच कारवाई होत नाही. या ठिकाणी तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या अपघातात एका व्यक्तीला जीव गमवावा लागला.

विशेष म्हणजे आईस्क्रीम विक्रेत्याच्या गाडीला खाऊ गल्लीत महापालिकेने जागा दिली आहे. मात्र, त्या ठिकाणी ही गाडी न लावता नेहरू चौकात लावली जात आहे. विशेष म्हणजे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हे अतिक्रमण का दिसत नाही, असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे.

महापालिकेतर्फे कारवाई

महापालिकेजवळ तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या अपघातात एका व्यक्तीला जीव गमवावा लागला. त्यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथक जागे झाले. त्यांनी महापालिकेजवळ रात्री गाड्या लावणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई केली.

याबाबत अतिक्रमण विभागाच्या अधिकऱ्यांनी सांगितले, की आता महापालिकेतर्फे रात्रीही अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई सुरू राहणार आहे. रात्री रस्त्यावर लागणाऱ्या गाड्या जप्त करण्यात येतील. त्यातील पहिली कारवाई सतरा मजली इमारतीजवळील रस्त्यावर उभे असलेल्या विक्रेत्यांवर करण्यात आली. पाच गाड्या जप्त केल्या आहेत.