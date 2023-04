Jalgaon News : महापालिकेने तोडलेले अतिक्रमण पुन्हा जैसे-थे! शनिपेठ परिसरातील प्रकार

By

जळगाव : रस्त्याला अडथळा ठरत असल्यामुळे शनिपेठ परिसरातील ममुराबाद रस्त्यावरील अतिक्रमण महापालिकेने तोडले होते. मात्र, पुढे कोणतीही कारवाई न झाल्याने नागरिकांनी ते पुन्हा केले आहे. (encroachments broken by Municipal Corporation again Type in Shanipeth area Jalgaon News)

गेल्या वर्षभरापूर्वी ममुराबाद रस्त्याचे काम करण्यासाठी महापालिकेने शनिमंदिरापासून, तर थेट लेंडी नाल्यापर्यंतच्या रस्त्यावरील अतिक्रमण काढले होते. अगदी जेसीबी लावून हे अतिक्रममण काढण्यात आले. विशेष म्हणजे काही घरांच्या भिंती अतिक्रमणात असल्यामुळे त्याही तोडण्यात आल्या होत्या. या भागातील नागरिकांनीही त्याला चांगले सहकार्य केले होते.

रस्त्याला विलंब

अतिक्रमण काढल्यानंतर या भागातील रस्ता तातडीने होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अतिक्रमण काढल्यानंतर महापालिकेतर्फे या रस्त्याचे काम तब्बल सहा महिन्यांनी करण्यात आले. या विलंबामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभाग व अतिक्रमण निर्मूलन विभागानेही त्याकडे लक्ष दिले नाही.

अखेर पुन्हा उभ्या राहिल्या भिंती

विलंबाने का होईना? रस्ता पूर्ण करण्यात आला. त्यानंतर तोडलेल्या अतिक्रमणाबाबत महापालिकेने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे अखेर नागरिकांनीही तोडलेल्या भिंती पुन्हा उभ्या केल्या आहेत.

कालांतराने त्या भिंती रस्त्यात आल्यास पुन्हा तोडण्याची कारवाई करावी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिका हाच पाठशिवणीचा खेळ खेळणार आहे का, असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे.

नगररचना, अतिक्रमण विभाग जागे होणार?

शहरात अतिक्रमण होऊ न देण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या नगररचना व अतिक्रमण निर्मूलन विभागाची आहे. अतिक्रमण तोडण्याबाबत नगररचना विभागाने आदेश दिले होते. अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने कारवाई केली, पण पुढे काहीही केले नाही. त्यामुळे नागरिकांनीही महापालिकेने तोडलेले अतिक्रमण पुन्हा उभे केले आहे.

आता पुन्हा ते अतिक्रमण वाढून रस्त्यात येईल व वाहतुकीस अडथळा ठरणार आहे. महापालिकेच्या नगररचना व अतिक्रमण विभागाच्या सुस्त अधिकाऱ्यामुळे हा प्रकार घडत असून, त्यांच्यावर कारवाई होण्याची गरज आहे, अन्यथा पुढे असेच प्रकार होत राहतील, हे मात्र खरे!