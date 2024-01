Jalgaon: ‘थर्टी फर्स्ट’च्या पूर्वसंध्येलाच मद्यधुंद कारचालकाचा धिंगाणा! पोलिसांचे बॅरीकेटस्‌ तोडून कारची वाहनांना धडक

जळगाव : ‘थर्टी फर्स्ट’ च्या पार्श्वभूमीवर पोलिस दलाने एक दिवस अगोदरच शहरात बॅरीकेटींग लावून वाहन तपासणी सुरु केली असून आदल्या रात्रीच एका दारुड्याने सुसाट वेगात कार चालवत पोलिसांचे तपासणी बॅरीकेटस्‌ तोडत वाहनांना धडक दिल्याची घटना जिल्‍हाधिकारी कार्यालय ते आकाशवाणी चौकदरम्यान घडली.

कार चालक प्रेमराज सुभाषराव वाघ (वय ३६, रा. दहिवद ता. चाळीसगाव) याच्याविरुद्ध जिल्‍हापेठ पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. (eve of 31st drunken drivers mischief Cars broke police barricades and collided with vehicles Jalgaon)