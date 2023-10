Jalgaon Water Scarcity : जिल्ह्यात टंचाई निवारणार्थ ‘गिरणा’च्या पाण्याची प्रतीक्षा

By

Jalgaon Water scarcity : जिल्ह्यात टंचाई तयार होईल, असे संकेत आहे. पाऊसमान कमी आहे. अशातच गिरणा नदीतून टंचाई निवारणार्थ आवर्तन सोडण्यात आलेले नाही.

नदीत केव्हा पाणी येईल, याची सर्वांना प्रतीक्षा आहे.( Everyone is waiting for girnar river water jalgaon scarcity news )

गिरणा नदीत ऑक्टोबर ते जून यादरम्यान पाच वेळेस गिरणा धरणातून १०० गावांमधील टंचाई, विविध गावे व शहरांच्या पाणीयोजनांना पाणीपुरवठा यासाठी पाणी सोडण्याचे निर्देश आहेत. हे पाणी कानळदा (ता. जळगाव)पर्यंत सोडले जाते.

परंतु ऑक्टोबर महिना संपत आला तरीदेखील नदीत टंचाई निवारणार्थ पाणी सोडण्यात आलेले नाही. गिरणा नदीकाठी कायम पाणीटंचाई असते. कारण नदीत जलसाठा राहत नाही. तसेच नदीतून बेसुमार वाळूउपसा वर्षानुवर्षे झाला आहे.

नदीत पाणी जिरत नाही. यामुळे टंचाई कायम असते. पाऊसमान १०० टक्के झाले, नदीला पूर आला तरीदेखील गिरणाकाठी अनेक गावांत मार्चपासून टंचाई तयार होते किंवा पाणीकपात, कूपनलिकांचे जलसाठे कमी होणे, असे प्रकार होतात.

यामुळे नदीत पाण्याची आवश्यकता असते. ही बाब लक्षात घेता प्रशासनाने टंचाई निवारणार्थ नदीत पाणी सोडण्याचे परिपत्रक जारी केले आहे. परंतु यंदा याबाबत प्रशासन कार्यवाहीच करायला तयार नाही. गिरणा नदीला यंदा पूर आला नाही.

काही दिवस प्रवाही पाणी होते. परंतु आता नदी कोरडी झाली आहे. यामुळे नदीत पाण्याची आवश्यकता आहे. कारण गिरणा धरणातून पाणी सोडल्यानंतर सात ते आठ दिवसांत पाणी कानळदापर्यंत पोहोचते.