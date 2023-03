Jalgaon News : मृत्यूनंतरही जग बघणार मुक्ताईनगरचा 10 वर्षीय ओम भारंबे!

मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) : वॉल कंपाउंडचे वजनदार गेट उघडताना अचानक गेट तुटून दहा वर्षीय बालकाच्या अंगावर पडून तो गंभीर जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. २८) सकाळी अकराच्या सुमारास मुक्ताईनगर येथील तहसील कार्यालयाशेजारी घडली होती. (family kept memory alive by donating eyes of 10 year old boy jalgaon news)

डॉ. जगदीश पाटील यांच्याकडे प्राथमिक उपचार करून जखमी मुलाला पुढील उपचारार्थ जळगावात हलविण्यात आले होते. गंभीर जखमी ओम प्रमोद भारंबेची मृत्यूशी झुंज सुरू होती. डॉक्टरही त्याला वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत होते.

परंतु ओमची मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज अखेर बुधवारी (ता.२९) दुपारी चारला थांबली. त्याने अखेरचा श्वास घेतला. दरम्यान प्रचंड आघातातही मुलाचे वडील प्रमोद हरी भारंबे यांनी त्याचे डोळे दान देण्याचा निर्णय घेऊन आपल्या लाडक्या मुलाच्या स्मृती जिवंत ठेवल्या असून, संकटातही अवयव दानाची समय सूचकता ठेवून भारंबे कुटुंबीयांनी सर्वांसमोर एक आदर्श ठेवलेला आहे.