Jalgaon News : शेतात काम करताना शेतमजुराचा मृत्यू

Jalgaon News : वरसाडे तांडा (ता. पाचोरा) येथील ३६ वर्षीय शेतमजुराचा शेतात काम करत असताना चक्कर येऊन पडून मृत्यू झाला. उष्माघाताने त्यांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे.(farm laborer died due to dizziness while working in field jalgaon news)

प्रेमसिंग कन्हीराम चव्हाण असे मृत शेतमजुराचे नाव असून, ते मिळेल ते शेतीमजुरीचे काम व जेसीबी चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होते. दरम्यान, सोमवारी (ता. १०) सकाळी शेती कामासाठी गेले असता दुपारी शेतात काम करताना चक्कर येऊन खाली पडले व त्यांची शुद्ध हरपली.

त्यांच्या सोबतच्या मजुरांनी त्यांना सावलीत आणले तोंडावर पाणी मारून शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांची हालचाल होत नसल्याने तातडीने पिंपळगाव हरेश्वर येथे चव्हाण यांच्या रुग्णालयात नेण्यात आले.

परंतु डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. त्यांचा उष्माघाताने मृत्यू झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. मयत प्रेमसिंग यांच्या पश्चात वृद्ध आई, वडील, भाऊ, पत्नी, दोन मुले, एक मुलगी असा परिवार आहे. घरातील करता पुरुष गेल्याने चव्हाण कुटुंबीय कमालीचे खचले आहेत.