Agriculture Day : ‘लक्ष्यांका’ च्या नावाखाली शेतकरी योजनांपासून वंचित; शेतकऱ्यांच्या भावना

Jalgaon News : राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक योजनेला नाव मोठे देते. प्रत्यक्षात लक्ष्यांक कमी देऊन अर्ज केलेल्यांपैकी फारच थोड्या शेतकऱ्यांना लॉटरी पद्धतीने लाभ मिळतो. योजनांपासून अनेक शेतकरी वंचित राहात असल्याच्या भावना शेतकऱ्यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केल्या.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांवर सबसिडी देते. तिचे खरे लाभार्थी खत उत्पादक कंपनी असतात. कारण भारतात जास्तीत जास्त खते आयात केली जातात. गेल्या कित्येक वर्षांत जगात खतांच्या किमती कमी होत असताना, भारतात कंपन्यांनी त्यांचा खर्च वाढवून दाखवून खतांच्या किमती वाढविल्या.(Farmer Day Farmers deprived of schemes in name of Lakshyanka Schemes benefit more to brokers Feelings of farmers Jalgaon News)

शेतकऱ्यांच्या नावाची सबसिडी लाटली. केंद्र व राज्य सरकारतर्फे खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांचे विमा काढले जातात. त्यात ८०: ११० चे सूत्र असते. म्हणजे जमा झालेल्या रकमेच्या किमान ८० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे. जास्तीत जास्त ठिकाणी नुकसान झाल्यास ११० टक्केही वाटप एखादे वर्षी करावे लागते. प्रत्यक्षात आजपर्यंत ४०-५० टक्के पीकविमा शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. दर वर्षी ४० टक्क्यांवर रक्कम पीकविमा कंपन्यांनी सरकारकडून लाटली.

पीककर्ज वाटप व इतर कर्ज योजनांसाठी बँकांना कोट्यवधी रुपये सरकार देते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फारच कमी मिळते. पंतप्रधान सन्मान योजनेचे दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येतात, पण बऱ्याच बँका खात्यात कमी रकमेच्या नावाने दंड लावून ते पळवीत आहेत.

राज्य सरकार कृषिपंपासाठी वापरलेल्या विजेची वीज कंपनीस सबसिडी देते. वीज कंपनीने प्रतियुनिट दर कमी ठेवून इतर चार्जेस जास्त दाखवून एकही दिवस एकही तास वीज बंद नाही, असा खोटा वापर दाखवून प्रचंड वीजबिल शेतकऱ्यांच्या नावावर दाखवून वीजबिल ‘जैसे थे’ असते, पण सबसिडी पळविली जाते.

शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ट्रॅक्टर लागतात. त्याची किंमत सात ते आठ लाख असते. अनुदान एक लाख असते. तसाच प्रकार औषधी फवारणीचा हेक्टरी हजार ते दीड हजार अनुदानासाठी कागदपत्रे, फेऱ्या व ऑनलाइन त्यानंतर मंजुरी मिळते. अनेक फेऱ्या मारण्यात शेतकरी हताश होऊन जातो.

"सरकार साऱ्यांसाठी योजना राबवीत असल्याचे दाखवायचे. प्रत्यक्षात साऱ्या योजना दलाल लुबाडून नेतात. शेतकऱ्यांना फक्त ठेंगा मिळतो. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे दाखवायचे; मात्र मोजक्या शेतकऱ्यांना लाभ देऊन विमा, वीज कंपन्यांची तुंबडी भरली जाते."

-एस. बी. नाना पाटील, समन्वयक, शेतकरी कृषी कृती समिती

"शासनाकडून ठिबक सिंचन मिळण्यासाठी मी मागील अर्ज केला होता. लॉटरी पद्धतीमुळे दर महिन्याला मी माझा क्रमांक आला, की पाहत होतो. तेव्हा मला गरज होती. तब्बल वर्षभरानंतर मला संच मिळाला. प्रथम जो अर्ज करेल, त्याला योजनेचा अगोदर लाभ मिळावा."

-विश्‍वास पाटील, शेतकरी, दोनगाव

"शासनाच्या योजनांचा लाभ अतिशय उशिराने मिळतो. शेतकऱ्यांना लाभासाठी फेऱ्या मारव्या लागतात. मला क्रमांक आठ महिन्यांनी आला. लॉटरी पद्धत असते. कधी कोणाचा क्रमांक येईल सांगता येत नाही? खास क्रमांक आला किंवा नाही पाहण्यासाठी दर महिन्याला तालुक्याला यावे लागते."

-हर्शल कोठावडे, शेतकरी, चांदसर