जळगाव : तालुक्यातील नंदगाव येथील शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यातून पीकविमा रक्कम कपात होऊनही अद्यापपर्यंत या शेतकऱ्याला केळी पिकविम्याची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे हतबल शेतकऱ्याने जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना निवेदन देत या प्रकरणाची चौकशी करून मदत मिळवून देण्याची मागणी करत अन्नत्यागाचा इशारा दिला आहे.

तालुक्यातील नंदगाव येथील वासुदेव अवचित सोनवणे या शेतकऱ्याने नंदगाव शिवारातील गट क्रमांक १५७ मधील आपल्या दोन हेक्टर शेताचा केळी पिकाचा विमा बँकेमार्फत काढला होता. (Farmers Deprived of Banana Crop Insurance Warning of food abstinence by farmers Jalgaon News)

विमा रकमेची कपात

हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेंतर्गत केळी या पीकविम्याची रक्कम जळगाव येथील प्रतापनगरमधील आयसीआयसीआय बँकेच्या पीक कर्ज खात्यातून २९ ऑक्टोबर २०२१ ला कपात करण्यात आली होती.

मात्र, पीकविमा मंजूर होऊनही या शेतकऱ्याला तीन महिने उलटूनही नुकसानभरपाईची रक्कम बँक खात्यात जमा करण्यात आलेली नाही. शेतकरी मागील तीन महिन्यांपासून या प्रकरणात बँक, विमा कार्यालय, तसेच जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय आदी कार्यालयांमध्ये विचारणा करीत असून, आजतागायत त्यांना बँकेकडून याबाबत उडवाउडवीचीच उत्तरे मिळत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

तीन महिन्यांपासून शेतीचे काम सोडून पीकविमा रक्कम मिळविण्यासाठी हेलपाटे खावे लागत असल्यामुळे वासुदेव सोनवणे हतबल झाले असून, त्यांनी बुधवारी (ता. ४) जिल्हाधिकारी तथा पीकविमा तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष अमन मित्तल यांना निवेदन देत आपल्या स्तरावरून त्वरित चौकशी करून विमा नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची विनंती केली. न्याय न मिळाल्यास २६ जानेवारीस जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय मार्गाने बेमुदत अन्न सत्याग्रह करणार आहेत.

खासदारांकडून दखल

पीकविम्याच्या या प्रकरणाची खासदार उन्मेष पाटील यांनी दखल घेतली असून, जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व बँक यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून प्रकरणाची योग्य चौकशी करून शेतकऱ्यास न्याय मिळवून देण्याबाबत सूचना केल्या आहेत.

