Kirankumar Bakale Controversy : पोलिस निरीक्षक बकालेंच्या अटकेसाठी 4 पासून उपोषण

By

Kirankumar Bakale Controversy : मराठा महिलांबाबत अश्‍लील व्यक्तव्य करणाऱ्या पोलिस निरीक्षक किरण बकालेंना एक वर्ष झालेतरी अद्याप अटक झालेली नाही.

त्यांना त्वरित अटक करावी, या मागणीसाठी छत्रपती शिवाजी ब्रिगेडतर्फे ४ डिसेंबरपासून पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याची माहिती संस्थापक अध्यक्ष अशोक शिंदे यांनी शनिवारी (ता. २) पत्रकार परिषदेत दिली. डॉ. बेंद्रे, शरद पांडे या वेळी उपस्थित होते.(Fast from 4 for arrest of Police Inspector Bakale jalgaon news)

श्री. शिंदे म्हणाले, की २ ते ११ सप्टेंबर २०२२ दरम्यान शासकीय सेवेत असताना संशयित आरोपी, निलंबित पोलिस निरीक्षक बकाले यांनी मराठा समाजातील महिलांबाबत लज्जास्पद व्यक्तव्य केले होते. त्यामुळे मराठा समाजात बकालेंबाबत प्रचंड चिड आहे. बकाले विरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हे नोंदविले गेले.

तो फरारी झाला. त्याला अटक करण्यासाठी विविध मराठा संघटनांनी आंदोलने केली. ३० सप्टेंबर २०२२ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले असता, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांनी बकालेंना अटक करू, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र अद्यापही अटक झालेली नाही.

न्यायालयाने बकालेंचा जामीन अर्जही फेटाळला आहे. मात्र पोलिस प्रशासन बकालेंना पाठीशी घालत आहेत. याच्या निषेधार्थ व बकालेंना अटक करण्यासाठी ४ डिसेंबरपासून पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर छत्रपती शिवाजी ब्रिगेड बेमुदत उपोषण करणार आहे.