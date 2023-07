By

Jalgaon Crime News : शहरातील ख्वाजामियॉं दर्ग्यामागील कन्याशाळेच्या रोडवर मंगळवारी (ता. ४) दुपारी साडेबाराच्या इयत्ता नववी-दहावीच्या मुलांमध्ये वाद होऊन तुफान हाणामारी झाली.

हाणामारीत एका टोळक्याकडे चॉपर- चाकूसारखे हत्यारे होती. परिसरातील नागरिकांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. जिल्‍हापेठ पोलिसांनी तीन तरुणांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. (fight between 9th and 10th student with knife jalgaon crime news)

जळगाव शहरात शाळा-महाविद्यालये सुरू झाल्यापासून शैक्षणिक परिसरात गर्दी वाढली आहे. शाळेच्या जवळपासच्या पानटपऱ्या, चहा टपऱ्यांवर तासन्‌तास घुटमळणारे मजनू आणि त्यांच्या टोळ्यांचे प्रताप सामान्य नागरिकांची डोकेदुखी ठरू लागली आहेत.

शहरातील खाँजामिया दर्ग्याचा परिसर शैक्षणिक परिसर म्हणून विकसीत झाला आहे. कन्याशाळा, महिला महाविद्यालय, अभियांत्रिकी, विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा राबता असलेल्या या परिसरात टवाळखोरांचा उपद्रव अनेक वर्षांपासून आहे तसाच आहे.

विद्यार्थ्यांकडे चॉपर-चाकू अन्‌ गँगवार

मंगळवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास ख्वाजामियॉं दर्ग्यामागील रोडवर कन्या व प्रोग्रेसिव्ह शाळेच्या भिंतीला लागून आठ ते दहा तरुणांचा आपसांत वाद सुरू होता. इतक्यात दुचाकीने आणखी तरुण तेथे धडकले.

हातात चॉपर, धारदार चाकू घेऊन हल्ला होत असल्याचे पाहून परिसरातील नागरिकांनी पोलिसांना ११२ क्रमांकावर फोन करून माहिती दिली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

चार्ली पथक धडकताच मिळेल, त्या रस्त्याने हाणामारी करणारे पसार झाले. काही वाहनांसह तीन संशयितांना पकडून जिल्‍हापेठ पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

प्रतिबंधात्मक कारवाई

पोलिसांच्या तावडीत सापडलेली तिन्ही मुले दहावी-अकरावीतील असून, पोलिसांनी चौकशी करून शैक्षणिक आयुष्यांचा विचार करता त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे, तर पळून गेलेल्या गुंड टोळक्यांसह शस्त्रांचा शोध जिल्‍हापेठ पोलिस घेत आहेत.

पिस्तूलनंतर चाकू-चॉपर

भुसावळ येथील एका शाळेतील विद्यार्थ्याच्या दप्तरात गावठी पिस्तूल सापडल्याच्या घटनेने शैक्षणिक जगतासह जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. या घटनेला सहा महिने लोटत नाही, तोवर जळगाव शहरात विद्यार्थ्यांच्या गँगवारचा प्रकार समोर आला.

अट्टल गुन्हेगारांप्रमाणे चॉपर-चाकू आणि घातक शस्त्रे घेऊन विद्यार्थी येऊ लागल्याने सामाजिक दृष्टीने ही घटना गंभीर असून, पालकांसह शैक्षणिक संस्था आणि पोलिसांनीही याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.