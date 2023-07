Jalgaon News : गुढेच्या वीर जवानाला अखेरचा निरोप; मुलाने दिला मुखाग्नी

Jalgaon News : तालुक्यातील गुढे येथील ३४ वर्षीय जवान राहुल माळी यांना शुक्रवारी (ता. ३०) दुपारी जुवार्डी फाट्याजवळ शासकीय इतमामात अखेरचा निरोप देण्यात आला. राहुल माळी यांचा अकस्मात मृत्यू झाल्याची वार्ता गावात कळताच गावकरी शोकमग्न झाले होते.

शुक्रवारी सकाळी दहाच्या सुमारास राहुल माळी यांचे पार्थिव घरी आणल्यावर आई, वडील आणि पत्नीने हंबरडा फोडला. फुलांनी सजविलेल्या ट्रॅक्टरवरून गावात अंत्ययात्रा काढण्यात आली.(final farewell to the brave jawan of God boy face mask Funeral attended by thousands of citizens Jalgaon News)

संपूर्ण गावात रस्त्यावर रागोळ्या काढून फुलांनी सजविले होते. ‘वीर जवान तुझे सलाम’, ‘वीर जवान अमर रहे’च्या घोषनांनी परिसर दुमदुमला होता. गावातून ५०० फुट तिरंगाची मिरवणूक काढण्यात आली.

जवान राहुल माळी हे २०१० मध्ये लखनऊ येथे भरती झाले होते. तीन वर्ष उरी येथे, तीन वर्ष आग्रा येथे तर २०२२ मध्ये अमृतसर येथून पश्चिम बंगालमध्ये कांचपारा येथे अखेरचा श्वास घेतला. राहुल माळी यांच्या सात वर्षाच्या मुलाने त्यांना मुखाग्नी दिला तर बहिणीने राखी बाधून निरोप दिला.

राहुल माळी हे १३ वर्षांपासून देशसेवा करत होते. त्यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, दोन मुले असा परिवार आहे.

गावाच्या सुपुत्राला अखेरचा निरोप देण्यासाठी परिसरातील तरुण मित्र, अबालवृद्ध, सुटीवर आलेले जवान, राजकीय क्षेत्रातील आमदार किशोर पाटील, माजी आमदार दिलीप वाघ, प्रमोद पाटील, अमोल शिंदे, तहसीलदार मुकेश हिवाळे, भडगाव पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पाटील, तसेच खान्देश रक्षक ग्रुपचे जळगाव जिल्हा पदाधिकारी, जिल्हा सैनिक अधिकारी, जळगाव जिल्हा माजी सैनिक संघ खान्देश रक्षक संस्था यांच्यासह नागरिक व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. भडगाव पोलिस कर्मचाऱ्यांनी अखेरचा निरोप दिला. खान्देश रक्षक ग्रुपच्या वतीने मानवंदना देण्यात आली.