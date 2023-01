Jalgaon News : अचानक होणाऱ्या वाहन तपासणीत लाखांचा दंड वसूल; गुन्हे रोखण्याचा केविलवाणा प्रयत्न

जळगाव : शहरात आणि जिल्‍ह्यात लॉकडाउननंतर चोरी, घरफोड्यांसह इतर गुन्ह्यांच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. एनसीबीच्या अहवालानुसार दर वर्षी पाच टक्के क्राइम वाढणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने गुन्ह्यांत वाढ होत असून, चोरीचे गुन्हे गहाळ नोंदीत, तर गंभीर गुन्ह्यांना तक्रारी अर्जांवर निपटारा करून गुन्हे रोखण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू असतो. (fine of lakh rupees recovery by police checking bike for prevention of bike theft jalgaon news)

रोज तीन दुचाकी चोरीला

शहरात मध्यवर्ती बाजारपेठा आणि शासकीय कार्यालयांच्या पार्किंगमधून दिवसाला तीन दुचाकी चोरीला जात आहेत, तर जिल्‍ह्यात दिवसाला नऊ वाहने चोरींचा रेशो आहे. चालता-बोलता वाहन चोरीच्या घटना घडतात. पोलिसांत तक्रारी दाखल होतात. त्यांचा तपास तत्काळ लागत नाही. दुचाकी जप्त करून काही गुन्हे उघडकीस आणले जातात. तरी वाहन चोरी थांबण्याचे नाव घेईना, अशीच स्थिती आहे.

पोलिस हवे रस्त्यावर

शहरात प्रमुख २६ चौक असून, त्यापैकी बोटावर मोजण्याइतक्याच चौकांत वाहतूक पोलिस दिसून येतात. पोलिस ठाणे पातळीवर होणाऱ्या गस्तीत केवळ पिवळा दिवा असलेली गाडी घेऊन चालक फिरतो. थकल्यावर पहाटे पाचला पोलिस ठाण्यात पोचतो. शहरात संवेदनशील वस्त्या, गुन्हेगारांचे अड्डे आणि चौकात गुंडागर्दी करणाऱ्या टोळक्यांना हटकण्याची तसदी घेण्याची उसंत पोलिसदादाला नाही.

परिणामी, पहूर पोलिसांप्रमाणे कर्मचाऱ्यावर हल्ले होतात. गुन्हेगारांना मोकळे रान, तर जनसामान्यांची पोलिस बघण्याची सवय मोडली आहे. जळगाव शहराची साडेपाच लाख लोकसंख्या असून, शहराची वाहतूक नियंत्रणासाठी केवळ ६७ पोलिस कर्मचाऱ्यांसह तीन अधिकारी कार्यरत आहेत.

वाहतूक शाखेला कायम अधिकारी अद्याप मिळू शकलेला नाही. शहरातील प्रमुख १८ चौकांतील वाहतूक केवळ सिग्नल यंत्रणेवरच कार्यान्वित आहे. सकाळी पोलिस सिग्नलचे बटन सुरू करून निघून जातात. त्याप्रमाणे दिवसभर वाहतूक सुरू असते.

याकडेही हवे लक्ष...

- महामार्गावर दिवाबत्तीची व्यवस्था नसणे

- साइडपट्ट्यांची दुरवस्था

- महामार्गासह प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे

- सर्वाधिक वर्दळ असलेल्या रस्त्यावंरच बेशिस्त वाहतूक

अपघात नोव्हेंबर २०२२ अखेर

वर्ष - २०२१ : ४२२

वर्ष - २०२२ : ५६५

