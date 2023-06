Jalgaon News : मजुराच्या घराला आग; संसारोपयोगी साहित्य खाक

Jalgaon News : तालुक्यातील मंगरूळ येथे मजुराच्या घराला अचानक आग लागून संपूर्ण संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले.

ही घटना गुरुवारी (ता. ८) सकाळी आठ ते नऊच्या दरम्यान घडली. आगीमुळे कुटुंब मात्र उघड्यावर आले आहे. (fire to labourers houses Useful material burn incident at Mangrul Poor family in open Jalgaon News)

सुरेश गंभीर भिल यांच्या पत्नी नबाबाई या सकाळी स्वयंपाक करत होत्या. मुलगा गणेश आणि सुनबाई बाहेर कामे उरकत होते. जवळच पाच महिन्यांची वैष्णवी खेळत होती. अचानक ठिणगी पडून घराने पेट घेतला.

नबाबाईने पटकन नात वैष्णवीला उचलले आणि बाहेर पळाल्या. तोपर्यंत घरातील कपडे व सामानाला देखील आग लागली होती. गल्लीतील लोकांनी धावपळ करीत आग विझवण्याचा प्रयत्न केला.

परंतु घरातील अंथरूण, पांघरूण, कपडे, अन्नधान्य, भांडी सारे काही जळून खाक झाले होते. अंगावरील कपड्याव्यतिरिक्त एकही वस्तू घरात शिल्लक राहिली नाही.

लहान टीव्ही, पंखा आदी उपयोगी इलेक्ट्रिक वस्तू देखील जळाल्या आहेत. तलाठी एम. पी. भावसार, ग्रामसेवक संजीव सैंदाणे यांनी पंचनामा केला. सुरेश भिल यांचे सुमारे दीड लाखाचे नुकसान झाले आहे.

मदतीचे आवाहन

या कुटुंबाला आजच खायला आणि आडोश्याला कशाचाही सहारा राहिलेला नाही. पाच महिन्याच्या बाळासह हे कुटुंब उघड्यावर आले आहे. शासनाने तत्काळ नुकसान भरपाई द्यावी तसेच दानशूर व्यक्तींनी मदत करावी, असे आवाहन गावकऱ्यांनी केले आहे.