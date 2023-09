Jalgaon News : हुडकोतील घरकुलधारकांना थकबाकी भरण्यासाठी पाच टप्पे; ‘अमृत’ची जोडणी करणार

Jalgaon News : महापालिकेच्या हुडको योजनेतील घरकुलधारकांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. त्यामुळे त्यांना ‘अमृत’योजनेंतर्गंत नळ कनेक्शन देण्यास अडचण निर्माण होत होती.

मात्र प्रशासक तथा विद्यमान आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी थकबाकी पाच टप्प्यात भरण्याची सुविधा दिली असून जोडणीचा खर्च दिल्यास त्यांना नळ कनेक्शन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. (Five steps for payment of arrears to householders in HUDCO jalgaon news)

हुडकोत स्थलांतरीत झालेल्या नागरिकांना त्यावेळी नगरपालिकेकडून ५ रुपये प्रतिदिवस सेवाशुल्क पाणी व घरपट्टीपोटी आकारण्यात आला होता. तेव्हापासून अनेक घरकुलधारकांनी तो सेवा शुल्कदेखील भरलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेची तब्बल सोळा कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

अमृत योजनेंतर्गंत थकबाकी भरल्यावरच नळ जोडणी देण्यात येते. त्यामुळे या घरकुलातील रहिवाशांना नळ जोडणी देण्यास अडचण निर्माण झाली होती.

त्यावर पर्याय काढला असून, घरकुलधारकांना थकबाकी भरण्यासाठी त्यांच्या थकबाकिचे पाच टप्पे पाडून देण्यात येणार आहेत. त्या टप्प्यांनुसार घरकुलधारकांनी थकबाकी भरावी व नळ जोडण्यांसाठी लागणारा खर्च भरल्यास संबधितांना नळ जोडणी करून दिली जाणार आहे.

एक हजार रूपये पाणीपट्टी आकारणार

नवीन अमृत योजनेंतर्गंत आता जुनी पाणी योजना बंद होणार आहे. त्यामुळे घरकुलधारकांनाही पाणी पट्टी आकारणी करण्यात येणार आहे. शहरातील इतर नागरिकांना दोन हजार रुपये पाणीपट्टी दरवर्षी आकारली जाते.

परंतु, हुडको हा भाग गरीब नागरी वस्तीत येत असल्यामुळे घरकुलधारकांना एक हजार रुपये पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे. याबाबतचा निर्णय महापालिकेतर्फे घेण्यात आला आहे.