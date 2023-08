Jalgaon MNS News : महामार्गावर खड्डे पडले आहेत, तसेच टोलवसुलीचे कोणतेही नियमही पाळले जात नाहीत.

त्यामुळे अगोदर संपूर्ण नियमांचे पालन करा. मगच टोल वसूल करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दिला आहे. याबाबत महामार्ग प्राधीकरणाला निवेदन देण्यात आले आहे. (Follow rules of toll MNS warns to fill potholes only then recovery Jalgaon MNS News)

निवेदनात म्हटले आहे, की महार्गावरील टोल वसुलीसाठी कपंन्यांना मक्ता दिला जात आहे. मात्र, टोलवसुली करताना कंपन्या कोणताही नियम पाळत नाहीत, अशा नागरिकांच्या तक्रारी पक्षाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

या कंपन्यांना नियम पाळण्याचे आदेश देण्यात यावेत. महामार्गावरील खड्डे पूर्णपणे बुजविले असावेत, २४ तास मोफत रुग्णवाहिका उपलब्ध असावी, नादुरुस्त वाहनांना टोईंग सेवा मोफत द्यावी, पिवळ्या रंगाची पट्टी १०० मीटरपेक्षा जास्त नको,

जास्त लांब रांग असेल, तर ते वाहन मोफत सोडले पाहिजे, स्थानिक वाहनधारकांना प्राधान्याने सवलत देण्यात यावी, फास्ट टॅगचे पैसे जमा करण्यास दहा सेकंदपेक्षा जास्त वेळ लागायला नको, महिला व पुरुषांसाठी मोफत शौचालयाची सुविधा असावी, स्थानिक लोकांना कामगार म्हणून प्राधान्य द्यावे, अशा मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.

महामार्ग विभागाने टोलवसुलीच्या ठिकाणी येत्या १५ दिवसांत या सुविधा उपलब्ध न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मुकुंदा रोटे, जमील देशपांडे, मनोज घुगे, महेंद्र सपकाळे, राजेंद्र निकम, ललीत ऊर्फ बंटी शर्मा आदींनीही निवेदन दिले.