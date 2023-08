Jalgaon NMU News : संशोधन सादरीकरणासाठी उमवित सभा; तब्बल 1 कोटी 12 लाखांचे प्रकल्प

By

Jalgaon NMU News : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातर्फे कुलगुरू संशोधन प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ६० संशोधकांनी सादर केलेल्या १ कोटी १२ लाख २४ हजार रूपयांच्या प्रकल्पांच्या सादरीकरणासाठी २४ व २५ ऑगस्टला विद्यापीठात सभा होणार आहे. (For research presentation Meeting on 24th 25th august in kbcnmu jalgaon news)

विद्यापीठाच्या प्रशाळा व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये संशोधन कार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पात (२०२३-२४) सदर योजनेकरीता १ कोटी ५० लाख रूपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत विद्यापीठाने प्रथमच ऑनलाईन प्रस्ताव मागविले होते. एकुण ८२ ऑनलाईन प्रस्ताव नोंदणी झाले. त्यापैकी प्रथम छाननीनंतर ६० प्रस्ताव सादरीकरणासाठी निवड करण्यात आले आहेत.

अशा प्रकल्पांचा समावेश

यामध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा ३५, मानव्यविज्ञान विद्याशाखा १५, वाणिज्य व व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेचे ७, आंतरविद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखेचे ३ प्रस्तावांचा समावेश आहे. हे सर्व प्रस्ताव शिक्षकांनी सादर केले असून, २५ ऑगस्टला विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता यांच्या अध्यक्षतेखाली विषयनिहाय सादरीकरणात संशोधक/शिक्षक प्रकल्पाचे सादरीकरण करतील.

तर २६ ऑगस्टला वाणिज्य व व्यवस्थापन, मानव्य विज्ञान, आंतर विद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखेतील संशोधक प्रकल्पाचे सादरीकरण अधिष्ठातांच्या अध्यक्षतेखाली विषयनिहाय करण्यात येणार आहे. या सादरीकरणातून अंतिमत: अनुदानासाठी संशोधन प्रकल्पांची निवड केली जाणार आहे.