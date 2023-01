Jalgaon News | राजकारण करून आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न : ॲड. घनश्याम पाटील

चोपडा : येथील चोपडा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी उमेदवारी अर्ज नामंजूर केले तर माजी चेअरमन घनश्याम पाटील व व्हाइस चेअरमन शशिकांत देवरे यांनी त्यांचे अर्ज मंजूर करून घेतले, अशी चुकीची माहिती पसरवून कृती समितीचे एस. बी. पाटील हे राजकारण करून आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करत चोसाकाचे माजी चेअरमन ॲड. घनश्याम पाटील यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत खुलासा केला आहे. (Former Chairman of Chopra Farmers Cooperative Sugar Factory Adv. Ghanshyam Patil's counterattack We do politics Attempt to defame Jalgaon News )

ऊस उत्पादक गटात उमेदवारी करताना सलग तीन वर्षे ऊस दिला पाहिजे, असा नियम आहे. पण गत काळात चोसाका सलग तीन वर्षे सुरळीत चालला नव्हता.

दुसऱ्या कारखान्यांना ऊस पुरवला, तसे दाखले आम्ही आमच्या उमेदवारी अर्जासोबत जोडले होते आणि छाननी वेळी वकिलासह हजर राहिलो, नियमानुसार आमचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी मंजूर केले. ज्यांचे अर्ज नामंजूर झाले आहेत, कृपया आम्हाला बदनाम करू नये.

आमचे अर्ज मंजूर झाल्याचे कारण आम्ही आवश्यक ते कागदपत्र जोडले होते, अशी माहिती चोसाकाचे माजी चेअरमन ॲड.घनश्याम पाटील यांनी दिली. या वेळी व्हाइस चेअरमन शशिकांत देवरे, सतीश पाटील आदी हजर होते.

