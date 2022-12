चोपडा : शहरातील अरुणनगर येथील चोपडा बाजार समितीचे माजी संचालक प्रकाश विश्राम पाटील (वय ६०) दुचाकी अपघातात ठार झाले तर त्यांच्या पत्नी कल्पना प्रकाश पाटील या जखमी झाल्या आहेत.

पाटील दांपत्य दुचाकीने मालेगाव येथे जात असताना त्यांच्या दुचाकीला मागून येणाऱ्या अज्ञात चारचाकी मालवाहतूक गाडीने पातोंडा गावाजवळ धडक दिली. (Former director of market committee Prakash Patil died in an accident his wife injured jalgaon news)

हेही वाचा: Nashik News : काट्या मारूती चौकात वाहतूक कोंडी नित्याचीच

प्रकाश पाटील यांचा जागीच मृत्यू झाला तर पत्नी कल्पना पाटील या जखमी झाल्या. चालक घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. २९) पहाटे साडेचारच्या सुमारास घडली.

प्रकाश पाटील हे पत्नी कल्पना पाटील यांच्यासोबत गुरुवारी (ता. २९) पहाटे चारच्या सुमारास ॲक्टिव्हा दुचाकीने (एमएच १९, डीई ३५३१) चोपड्याहून मालेगाव येथे जात होते.

हेही वाचा : क्रेडिट कार्ड वापरताय...मग या गोष्टी माहिती हव्याच....

हेही वाचा: Nashik News : कलगी-तुरा मधील ‘झिलक्या’ पात्र साकारणारे यशवंत बाबा; वयाच्या सत्तरीत आवाज खणखणीत!

पातोंडा गावाजवळ मागून येणाऱ्या अज्ञात चारचाकी मालवाहतूक गाडीने दुचाकीला धडक दिल्याने दुचाकीस्वार प्रकाश पाटील हे जागीच ठार झाले तर पत्नी कल्पना पाटील जखमी झाल्या. मृत प्रकाश पाटील यांनी २०१० ते २०१५ मध्ये बाजार समितीचे संचालकपद भूषविले आहे.

चोपडा बाजार समितीतील ओम ट्रेडिंग येथे ते मुकादम म्हणून काम करत होते. त्यांचे चोपडा उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात येऊन सायंकाळी पाचच्या सुमारास त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या अकाली निधनाने अरुणनगर परिसरात शोककळा पसरली आहे.

हेही वाचा: SAKAL Impact News : उद्यान दुरूस्तीच्या हालचालींना वेग; समस्या सोडविण्यास सुरवात