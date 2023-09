Jalgaon Crime : येथील तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर यांनी नेमलेल्या अवैध वाळू वाहतूक प्रतिबंधक पथकातील पर्यवेक्षक तथा मंडळ अधिकारी बबिता सुधाकर चौधरी यांना अवैध वाळू वाहतूकदारांकडून ठार मारण्याचा प्रयत्न करणे व विनयभंगाच्या कारणावरून येथील पोलिसांनी चार जणांना अटक केली आहे.

येथे गुरुवारी (ता. ३१) सायंकाळी घडलेल्या या घटनेचे पडसाद संपूर्ण जिल्ह्यात उमटले होते. शुक्रवारी महसूल कर्मचाऱ्यांच्या वतीने कामबंद आंदोलनही करण्यात आले होते.

तालुक्यात अवैध वाहतूकदारांची मुजोरी सुरूच आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांतील हा दुसरा प्रकार आहे. (Four arrested by Yaval police in connection with attack on board officer Jalgaon Crime)

येथील तहसील कार्यालयाच्या वतीने तालुक्यात होत असलेल्या अवैध वाळू वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर यांनी नेमलेल्या पथकातील पर्यवेक्षक तथा मंडळ अधिकारी बबिता चौधरी या गुरुवारी कर्तव्यावर जात असताना तालुक्यातील वढोदा गावाजवळ शिरसाड रस्त्यावर अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या विनाक्रमांकाच्या ट्रॅक्टरला कारवाईसाठी थांबविले असताना त्या वेळी ट्रॅक्टरचालकासह अन्य दोघांनी बबिता चौधरी यांचे मनगट पकडून ट्रॅक्टरवरून खाली खेचल्याने त्या रस्त्यावर कोसळल्या.

यात त्यांच्या हाताला मार लागल्याने त्या जखमी झाल्या आहेत. दरम्यान, ट्रॅक्टर घेऊन चालक व त्याचे साथीदार फरारी झाले होते.

मंडळ अधिकारी बबिता चौधरी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अनोळखी वाळू तस्कराविरुद्ध येथील पोलिस ठाण्याला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दरम्यान, या घटनेचे पडसाद संपूर्ण जिल्ह्यात उमटले. शुक्रवारी महसूल कर्मचाऱ्यांच्या वतीने कामबंद आंदोलन करत आक्रमक भूमिका घेत वाळू तस्करांना त्वरित अटक करून कडक कारवाई करण्याची मागणी केली.

पोलिस निरीक्षक राकेश माणगावकर व सहकाऱ्यांनी तातडीने संशयित म्हणून नीलेश समाधान सोनवणे (वय २०, रा. थोरगव्हाण), गोविंदा वना माळी (वय २४, रा. साकळी, ता. यावल), मयूर प्रकाश कोळी (वय २३, रा. शिरसाड) आणि अजय दिलीप भालेराव (वय २३, रा. थोरगव्हाण) यांना वेगवेगळ्या ठिकाणांहून पाच लाख रुपये किमतीच्या स्वराज्य कंपनीच्या ट्रॅक्टरसह अटक केली आहे.

तालुक्यात वारंवार अवैध वाळू वाहतूकदाराकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांवर होत असलेले जीवघेणे हल्ले पाहून शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वीही साकळी मंडळ अधिकाऱ्यांवर जीवघेणा हल्ला केला होता. त्या निषेधार्थ महसूल कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनही केले होते.