Jalgaon Crime News : कंत्राटदारासह लाईफगार्डसह चौघांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

Jalgaon News : जिल्‍हा क्रीडा संकुलातील जलतरण तलावात सलमान शेख शकील बागवान (वय २२, रा. बागवान मोहल्ला) याचा बुडून मृत्यूप्रकरणी गुरुवारी (ता. २२) दुपारी तीनला जिल्हापेठ पोलिसात कंत्राटदार, लाईफगार्डसह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

जलतरण तवालात पोहण्यास गेलेला सलमान शेख शकील बागवान रविवारी (ता. १८) मित्र फैजल जावेद बागवान, अझर अकबर बागवान, शेख हुजेफा शेख आतिक, फरान शाहीद बागवान यांच्यासोबत पोहण्यासाठी गेला होता.(four including contractor and lifeguard charged culpable homicide clear in report that Salman death due to negligence Jalgaon News)

सायंकाळी सहाच्या बॅचमध्ये तलावात सुमारे ५५ ते ६० मुले पोहण्यासाठी उतरलेली होती. मात्र, जनरल बॅच असल्याने एकही कोच उपस्थित नव्हता. अंघोळीला जाताना सलमान कुठयं, म्हणून त्याचा शोध सुरू झाला. तो पाण्यातूनच बाहेर आला नसल्याचे त्यांनी तरणतलावाबाहेर असलेला पंकज नावाच्या व्यक्तीला माहिती दिली.

मात्र, तोही एकत नाही, म्हणून सलमानच्या मित्रांनी कंत्राटदार राहुल सूर्यवंशी याला सांगितले. कंत्राटदाराने बांबूच्या सहाय्याने तलावात सलमानचा शोध घेतला.

बांबूला अडथळा आल्यावरत्याने पोहणारे तलवात उतरवून तळाशी असलेल्या सलमान शेख शकील बागवान याला पाण्यातून बाहेर काढले. त्याला जिल्हा रुग्णालयात नेले. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले.

अखेर चौघांवर गुन्हा दाखल

याप्रकरणी अखेर फैजल जावेद बागवान यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून व्यवस्थापक राहुल सूर्यवंशी, लाईफ गार्ड सुनील चौधरी, यावद महाले आणि पंकज पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

