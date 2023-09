Jalgaon Crime News : गुंतवणूकीच्या अमिषाने शेतकऱ्याची फसवणूक

By

Jalgaon Crime News : गुंतवणूकीत नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत दोन अज्ञात महिलांनी भालोद (ता. यावल) येथील शेतकऱ्याची ५ लाख ६५ हजारांची ऑनलाईन फसवणूक केल्याचा प्रकार शनिवारी (ता. २) समोर आला. (fraud of farmer with lure of investment Jalgaon Crime News)

भालोद येथील कांचनकुमार सुधाकर पिंपळे (वय ४७) या शेतकऱ्यास एप्रिल २०२३ मध्ये त्यांना व्हॉटस्‌ ॲपवर एका अनोळखी नंबरवरून फोन आला. लक्ष्मी आणि संजना अशा दोन महिलांनी इगल व्हू ट्रेडींग नावाने व्हॉटसॲप ग्रुप तयार करत, गुंतवणूकीचे आमिष दाखवून विश्‍वास संपादन केला.

त्यानंतर या स्कीममध्ये पैसे गुंतविण्यास सांगून चांगला नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले.

शेतकऱ्याने वेळोवेळी त्यांनी सांगितलेल्या बँक खात्यात एकुण ५ लाख ६५ हजार रूपये पाठविले. परंतू, त्यांना अद्याप कोणताही नफा मिळाला नाही.

दरम्यान, आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पिंपळे यांनी शनिवारी जळगावच्या सायबर पोलीस ठाण्यात धाव घेवून तक्रार दिली. त्यानुसार या दोन महिलांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून, पोलीस निरीक्षक बी. डी. जगताप तपास करीत आहेत.