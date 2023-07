Jalgaon Fraud Crime : KYC अपडेटच्या बहाण्याने एकास लाखाचा गंडा

Jalgaon Fraud Crime : बँक प्रतिनिधी असल्याचे सांगून केवायसी अपडेट करण्याच्या बहाण्याने भामट्याने एक लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Fraud of one lakh rupees by bank impersonation on pretext of updating KYC jalgaon fraud crime)

शहरातील जामनेर रस्त्यावरील संतधामजवळ पंढरीनाथनगरमध्ये गौतम खरे वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या मोबाईलवर २२ जानेवारीला सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीने फोन करून आपण स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून बोलत असल्याचे सांगितले व बँक अकाउंट (केवायसी) अपडेट करण्याबाबत सूचना केल्या.

तसेच मेसेज आल्याने लिंक ओपन करून माहिती भरून दिल्यानंतर मोबाईलवर ओटीपी पाठवून त्यावरून एक लाख रुपयांचे ट्रान्झेक्शन करून फसवणूक केली.

दरम्यान, फिर्यादीला याबाबत फसवणूक झाल्याचे उशिरा लक्षात आल्याने भुसावळ बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात गौतम नामदेव खरे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास तुषार पाटील करीत आहेत.