Jalgaon News : येथील भरारी फाउंडेशन व वेगा केमिकल्सतर्फे जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या १३० पाल्यांना मोफत शैक्षणिक साहित्य व वार्षिक फीवाटप करण्यात आली. २६ विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी ‘द गार्डियन्स फाउंडेशन’तर्फे दत्तक घेण्यात आले. (Free educational materials and annual fees were distributed to 130 children of farmers who committed suicide jalgaon news)

भरारी फाउंडेशनतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘शेतकरी संवेदना’ या अभियानांतर्गत होणाऱ्या या उपक्रमाचे ९ वे वर्ष असून, आतापर्यंत संस्थेने ४५० विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दत्तक घेतले आहे. धानवड येथील पाच गरजू शेतकऱ्यांना रतनलाल बाफना अनुसंधान केंद्रातर्फे १० बैल शेतीकामांसाठी मोफत देण्यात आले.

२० शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते वाटप झाले. पोलिस मुख्यालयातील मंगलम हॉलमध्ये हा कार्यक्रम झाला. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी सामाजिक बांधिलकी जपून शेतकरी आत्महत्यासारख्या संवेदनशील बाबींवर काम करीत असलेल्या भरारी फाउंडेशनच्या पाठीशी ते स्वतः व प्रशासन खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगितले. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विविध योजना व मदत जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

निवृत्त जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल भोकरे यांनी प्रास्ताविकात भविष्यात संस्थेतर्फे शिक्षणापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा सुरू करून रोजगारभिमुख शिक्षण देण्याचा, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या निराधार कुटुंबीयांना स्वयंरोजगाराचे साहित्य देण्याचा व कुटुंबातील उपवर मुलींच्या विवाहाचा खर्च करण्याचा मानस असल्याचे सांगितले. या उपक्रमाला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन वेगा केमिकलचे संचालक भालचंद्र पाटील यांनी दिले.

उपक्रमासाठी अनेकांनी सहकार्य केले. पोलिस निरीक्षक अरुण धनवडे, विनोद ढगे, रितेश लिमडा, विक्रांत चौधरी, हेमंत पाटील, दीपक जोशी, सचिन महाजन, सागर पगारीया, भगवान तिवारी, स्वप्नील वाघ आदी उपस्थित होते. भरारी फाउंडेशनचे अध्यक्ष दीपक परदेशी यांनी सूत्रसंचालन केले. अक्षय सोनवणे यांनी आभार मानले.