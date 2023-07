Jalgaon News : पोलन पेठ, असोदा रेल्वे गेटपर्यंत आता पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा

Jalgaon News : शहरातील पोलन पेठ, रेल्वेस्थानक ते थेट असोदा रेल्वे गेटपर्यंत नागरिकांना आता पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे.

श्‍यामाप्रसाद उद्यानात बांधण्यात आलेली नवी पाण्याची टाकी आता कार्यान्वीत करण्यात येणार आहे. मंगळवारी (ता. ४) ही टाकी ‘वॉश आऊट’ करण्यात आली. (From Polan Peth Railway Station directly to Asoda Railway Gate citizens will now get water supply with sufficient pressure jalgaon news)

अमृत योजनेंतर्गत श्‍यामाप्रसाद उद्यानात नऊ ते दहा वर्षांपूर्वी पाण्याची टाकी बांधण्यात आली आहे. या टाकीवरून आता अमृत योजनेची पाईपलाईन जोडण्यात येणार आहे.

कोर्ट चौकापासून ते रेल्वेस्थानक व रेल्वेस्थानक ते असोदा रेल्वे गेटपर्यंत आणि कोर्ट चौकापासून पोलन पेठ ते असोदा रेल्वे गेटपर्यंतचा पाणीपुरवठा आता डॉ. श्‍यामाप्रसाद उद्यानातील टाकीवरून होणार आहे.

उद्यानातील पाण्याची टाकी सुरू करण्यात येणार असल्यामुळे मंगळवारी दुपारी बाराच्या सुमारास पाईपलाईनचे वॉशआऊट करण्यात आले. वॉश आऊटसाठी गिरणा टाकीवरून श्‍यामााप्रसाद मुखर्जी उद्यानातील टाकीत पाणी सोडले होते.

या वेळी एकलव्य क्रीडा संकुलाजवळील पाईपलाईनवरील एअर व्हॉल्व्ह लिक झाल्यामुळे पाण्याचे फवारे उडू लागल्याने रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहू लागले होते. या पाण्यातून मार्ग काढताना नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली.