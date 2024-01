Jalgaon: ताडेपुरा तलाव संवर्धनासाठी साडेपाच कोटींचा निधी; मंत्री अनिल पाटील यांची नवीन वर्षात अमळनेरसाठी अनमोल भेट

अमळनेर : राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांनी नवीन २०२४ वर्षाच्या प्रारंभीच अमळनेरकरांसाठी एक नवीन अनमोल भेट दिली असून, यात ताडेपुरा तलाव संवर्धनासाठी ५ कोटी ४३ लाखांचा भरघोस निधी आहे.

या भरीव तरतुदीमुळे या तलावाचे भाग्य उजळून भविष्यात हा ‘पिकनिक स्पॉट’ ठरणार आहे. (Fund of 5 half crores for Tadepura lake conservation Minister Anil Patils precious gift for Amalner in new year Jalgaon)