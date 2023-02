Jalgaon News : योजना अमंलबजावणीच्या अभावामुळे जनतेत खदखद; दर आठवड्याला साधणार संवाद

जळगाव : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा निधी महापालिकेकडे (Municipal Corporation) उपलब्ध आहे.

मात्र, त्याची अमलंबजावणी व्यवस्थित होत नाही. (Funds of central state governments are available but implementation not done by municipal corporation people angry Jalgaon news)

त्यामुळे जनतेत विकासकामांबाबत खदखद आहे. आम्ही आता दर आठवड्याला विकासकामांचा आढावा घेऊन अंमलबजावणीला चालना देणार आहोत व जनतेच्या मनातील खदखद कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, असे खासदार उन्मेश पाटील यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या दुसऱ्या मजल्यावर सोमवारी (ता. २०) दुपारी चारला झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. काही योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नसल्याबाबत खासदार पाटील व आमदार भोळे यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले.

आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, उपायुक्त गणेश चाटे, उपायुक्त अभिजित बाविस्कर, मुख्य लेखाधिकारी चंद्रकांत वानखेडे उपस्थित होते. पंतप्रधान घरकुल योजना, अमृत एक व दोन, मलनिस्सारण योजना, घनकचरा प्रकल्प, पथदीपांचा त्यांनी आढावा घेतला.

घरकुलाचा लाभ का नाही?

घरकुल योजनेबाबत ते म्हणाले, की तब्बल २५ हजार अर्ज आले असताना, त्याचा लाभ जनतेला का मिळत नाही? त्यात काय अडचणी आहेत. याचा सविस्तर अहवाल आपल्याला सादर करा.

एप्रिलमध्ये ‘अमृत’चे लोकार्पण करा

शहरात अमृत-एक ही योजना अंतिम टप्प्यात आल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना तत्काळ नळकनेक्शनची जोडणी करून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचे लोकार्पण करा, असे आदेशही त्यांनी दिले.

दुसऱ्या टप्प्यातील ‘डीपीआर’बाबतही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याशी चर्चा करू. जीवन प्राधिकरणाचे दर तीन टक्क्यांवरून कमी करता येतील काय, याबाबत चर्चा करून योजना मार्गी लावू. योजनेचे लोकार्पण होत नाही, तोपर्यंत मक्तेदारांची बिले काढू नयेत, असेही त्यांनी आदेश दिले.

‘वॉटरग्रेस’च्या कामांच्या तक्रारीचे काय?

शहरातील कचरा व्यवस्थापनाबाबतही खासदार उन्मेश पाटील यांनी माहिती घेतली. वॉटरग्रेस कंपनीचे काम असमाधानकारक असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्याबाबत तुम्ही काय कारवाई करीत आहात, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच याबाबत आपण बैठक घेऊन त्यांना पुढील कामांचे नियोजन देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

जनतेच्या मनातील खदखद कमी करणार

खासदार उन्मेश पाटील पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, की महापालिकेत केंद्र व राज्य सरकारचा निधी मोठ्या प्रमाणात आला आहे. मात्र, त्याची व्यवस्थित अमलंबजावणी होत नाही. रस्ते तसेच इतर कामांबाबत नागरिकांमध्ये खदखद आहे. वास्तविक सर्व योजनांसाठी शासनाचा पैसा उपलब्ध आहे. मात्र, अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही.

महापौर व उपमहापौरांची मुदत आता संपत आहे. यापुढे दर आठवड्याला बैठक घेऊन आम्ही अधिकारी, नगरसेवकांशी संवाद साधून प्रत्येक कामाला चालना देणार आहोत. प्रत्येक विभागाला एक योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट देऊन ते काम वेळेत त्यांच्याकडून पूर्ण करून घेणार आहोत व जनतेच्या मनातील खदखद कमी करणार आहोत.

आमदार भोळेंकडून अधिकारी फैलावर

आमदार सुरेश भोळे यांनी निधी असूनही शहरात योजना राबविण्यात येत नसल्याबाबत अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. ते म्हणाले, की आम्ही आमदार, खासदार निधी उपलब्ध करून देतो. मात्र, तुम्ही त्याची व्यवस्थित अमंलबजावणी करीत नाहीत.

त्यामुळे जनतेच्या नाराजीचा आम्हाला सामना करावा लागतो. ‘वॉटरग्रेस’च्या कामाबाबत नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. मात्र, त्याबाबत कडक कारवाई केली जात नाही. अधिकाऱ्यांनी काही अडचणी असतील, तर आम्हाला सांगाव्यात. आम्ही त्या सोडवू, परंतु योजनांची अमंलबजावणी करावी.