Jalgaon Ganeshotsav 2022 : सिलेब्रेटींचा गणपती; पाहा PHOTOS
Published on : 1 September 2022, 10:08 am
निवासस्थानी ‘श्रीं’ची स्थापना करताना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील व सौ. पाटील.
घरी ‘श्रीं’ची स्थापना केल्यानंतर जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत व डॉ. अनुराधा राऊत.
‘श्रीं’ची आरती करताना निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील व मृणाल पाटील.
श्रीं’ची आरती करताना बियाणी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष मनोज बियाणी, सचिव डॅा. संगीता बियाणी व रोनक बियाणी.
Web Title: Ganeshotsav 2022 Ganesh Of Celebrities See Photos Jalgaon Latest Marathi News
Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..