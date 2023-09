Ganeshotsav 2023 : मंडळांना वीज जोडणीसाठी ‘एक खिडकी’ योजना; गणेशोत्सव काळात महावितरणचा उपक्रम

By

Ganeshotsav 2023 : गणेशोत्‍सव काही दिवसांवर आला आहे. यामुळे गणेश मंडळांची आता तयारीदेखील सुरू झाली आहे. मंडप उभारणीच्‍या कामाला सुरवात झाली असून, आरास साकारण्यासाठी वीजेचा वापर केला जात असतो.

त्यासाठी महावितरणने अधिकृत वीज कनेक्‍शन जोडण्यासाठी गणेश मंडळांसाठी एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. (Ganeshotsav 2023 ek khidki yojana by mahavitaran for Electricity Connection to Mandal jalgaon news)

जळगाव, धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या महावितरणच्या जळगाव परिमंडलात सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या सोयीसाठी हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे.

तात्पुरत्या जोडणीपासून विजेसंबंधीच्या सर्व सोयी-सुविधांच्या पुर्ततेसाठी या ‘एक खिडकी’ उपक्रमाचा फ़ायदा गणेश मंडळांना होणार आहे. उपविभागीय कार्यालयात ही सोय उपलब्ध असेल. गणेश मंडळांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य अभियंता कैलास हुमणे यांनी केले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

प्रत्येक उपविभागीय स्तरावर एक खिडकीचा उपक्रम ११ सप्टेंबरपासून सुरु करुन सर्व गणेश मंडळांना तात्पुरत्या वीज जोडणीसाठी सहकार्य केले जाणार आहे. गणेश मंडळांना देण्यात येणाऱ्या जोडण्या या तापुरत्या स्वरुपाच्या असून, त्यासाठी घरगूती वीज दर असणार आहेत.

मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडूनच अधिकाधिक गणेश मंडळांनी अधिकृत जोडण्या घ्याव्यात. वीज जोडणी घेत असताना वीज सुरक्षेचे सर्व नियम पाळून सुरळीत व सुरक्षित पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करावा, असेही आवाहन श्री. हुमणे यांनी केले आहे.